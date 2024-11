Agatha Moreira incentiva as pessoas a doarem sangue: 'Tomar coragem'

Agatha Moreira usou as suas redes sociais para incentivar as pessoas a fazerem uma boa ação e doar sangue, algo que pode salvar vidas

Em suas redes sociais, Agatha Moreira sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 25, a atriz usou o seu alcance para incentivar as pessoas a fazerem uma boa ação.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversas fotos em que aparece doando sangue e contou que essa decisão não foi fácil.

"Hoje é o dia nacional do doador de sangue!!! Eu me considero uma pessoa corajosa. E é exatamente por isso que nunca entendi o porquê dos meus desmaios diante de uma simples agulha. É louco, mas algum estudioso já deve ter alguma explicação para isso. Sendo assim, vocês podem imaginar que a minha decisão de me tornar uma doadora, não foi nada fácil. E eu sei que muita gente aí compartilha esse sentimento comigo", começou ela.

Em seguida, Agatha afirmou que essa atitude simples pode salvar vidas. "Portanto, espero de coração que de alguma forma eu te incentive a tomar coragem. Porque não é fácil enfrentar nossos medos. Mas é bem mais fácil que do que precisar de sangue. Hoje, a possibilidade de salvar uma vida se tornou muito maior do que o meu medo. Doe sangue", concluiu.

Atualmente, Agatha Moreira está no ar como a Luma de Mania de Você, novela exibida pela Rede Globo.

A atriz Agatha Moreira e o namorado, o ator Rodrigo Simas, foram flagrados mais uma vez na praia. O casal foi logo cedo para a areia da Barra da Tijuca jogar vôlei e foram fotografados na aparição em público.

Para se exercitar no dia ensolarado, a famosa, que está no ar em Mania de Você como Luma, apostou em roupas de ginástica pretas e óculos parecido com o do amado. Além de jogarem juntos, os pombinhos ainda trocaram beijos no local.

Fazendo a novela das nove, recentemente, Agatha Moreira revelou um drama que enfretou com o seu pé para viver a personagem. "Já se passaram 10 meses desde o dia em que fiz o teste para viver a Luma. E pelo menos há 6 meses estou vivendo esse processo de construção. De cara, o meu primeiro desafio estava no texto: como fazer uma personagem desde os seus 17 até os seus 30 anos? E o segundo desafio estava na minha limitação física por conta das lesões no meu pé que me acompanham até hoje (foi estranho porque era um fator limitante com o qual eu nunca tive lidar antes na minha vida)", relatou e deu mais detalhes sobre o processo para viver Luma.

