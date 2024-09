Agatha Moreira encara drama com seu pé ao conseguir papel em 'Mania de Você'

Após conseguir papel de Luma em 'Mania de Você', nova novela das nove, Agatha Moreira encara dramas pessoais e fala sobre questão com seu pé

A atriz Agatha Moreira está na nova novela das nove da Globo, Mania de Você, e compartilhou em sua rede social nesta quinta-feira, 12, os bastidores de ter conseguido o papel da personagem de destaque na trama de João Emanuel Carneiro.

Com fotos das gravações, a colega de cena de Nicolas Prattes contou que fez o teste para a trama há dez meses e que há cerca de seis está vivendo o processo de se tornar Luma. A atriz ainda revelou que a personagem a fez encarar um drama pessoal com seu pé, parte de seu corpo que fraturou ao esquiar nos últimos meses.

"Já se passaram 10 meses desde o dia em que fiz o teste para viver a Luma. E pelo menos há 6 meses estou vivendo esse processo de construção. De cara, o meu primeiro desafio estava no texto: como fazer uma personagem desde os seus 17 até os seus 30 anos? E o segundo desafio estava na minha limitação física por conta das lesões no meu pé que me acompanham até hoje (foi estranho porque era um fator limitante com o qual eu nunca tive lidar antes na minha vida)", relatou.

"Mas vambora: estudar, ler, pesquisar referências, caçar músicas inspiradoras, tirar carteira de arrais amadora e motonauta, treinar, RELER, fazer fisioterapia, fazer tratamento com choque, bronzear, fazer vôlei de praia, mudar minha alimentação, correr, fazer curso de gastronomia, aprender a usar facas, cortar os dedos até aprender, RELER, pintar o cabelo, botar megahair, cuidar da pele, cuidar dos dentes, fazer prova de figurino, fazer preparação, criar intimidade com novos colegas, fazer apneia, RELER, dormir tarde estudando, acordar cedo se exercitando, surtar, entrar em crise, achar que não vou conseguir e aí: GRAVANDO! O ponto de partida? Angra dos Reis! Duas semanas de muito frio na barriga, com dias lindos e ensolarados e com uma equipe brilhante ao meu redor! E agora eu apresento a vcs a minha LUMA!", declarou sobre o processo.



"Espero do fundo do meu coração que a nossa história envolva, divirta e emocione vocês. São muitos passos pra chegar até aqui e ainda temos uma longa caminhada pela frente. Não vou conseguir mencionar todas as pessoas que me ajudaram a realizar esse sonho, nossa equipe é muito grande mas todos eles sabem o tamanho da minha gratidão por cada um deles. Portanto vou deixar só um agradecimento especial ao nosso criador joao muito obrigada por esse presente! #MANIADEVOCÊ tá no ar! Que seja lindo", celebrou o começo da nova trama das nove.

Ainda nos últimos dias, após a estreia, a cena quente de Agatha Moreira com Nicolas Prattes repercutiu e a namorada do ator, a apresentadora Sabrina Sato, reagiu ao ver o amado dando beijos intensos na novela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)

Mania de Você

No folhetim, Luma (Agatha Moreira) divide o protagonismo com Rudá (Nicolas Prattes). Ela vive uma vida cheia de luxos proporcionada pelo padrasto Molina (Rodrigo Lombardi), mas apaixonada por Rudá, um rapaz de origem simples e engajado nas causas ambientais.

Ainda que o romance dos dois seja intenso e de loga data, os dois terão de enfrentar as provocações do personagem de Lombardi, que fará de tudo para manter a herdeira longe do namorado. O quarteto protagonista conta também com Viola (Gabz), uma moça de origem humilde, que será namorada de Mavi (Chay Suede).

De acordo com informações do portal O Globo, Agatha Moreira gravou recentemente, em São Paulo, a cena que marca a mudança de fase em Mania de Você. A novela das 21h mostrará a passagem de tempo a partir da personagem dela, Luma.