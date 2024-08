Agatha Moreira passa a tesoura no cabelo e impressiona com novo visual

A atriz Agatha Moreira surpreendeu ao mostrar que passou por mudança radical no visual e surgiu com o cabelo curto. Veja como ficou!

A atriz Agatha Moreira surpreendeu seus seguidores nesta quarta-feira, 14, ao exibir seu novo visual. A artista contou que mudou a aparência por causa da personagem Luma, que é protagonista da novela Mania de Você, que assumirá o lugar de Renascer, às 21h, na programação da Globo.

No Instagram, ela compartilhou um vídeo mostrando o antes e depois do seu cabelo. "Se eu não tiver coragem para cortar um cabelo que cresce, eu vou ter coragem pra que nessa vida?", diz ela. Na legenda, escreveu: "Vem aí Luma 2.0. Tô muito animada pra dividir mais dessa história com vocês. Tá chegando, tá chegando".

E o novo corte de cabelo rendeu elogios para a atriz. "Com esse rosto, até careca fica linda!", brincou uma. "Eu amo o seu desapego com o cabelo e dedicação as personagens…. Você fica linda de qualquer jeito", disse outra. "É muito lindaaaa!!! Doida pra te ver brilhar mais uma vez!!!", escreveu mais uma.

Veja como ficou:

Mania de Você

No folhetim, Luma (Agatha Moreira) divide o protagonismo com Rudá (Nicolas Prattes). Ela vive uma vida cheia de luxos proporcionada pelo padrasto Molina (Rodrigo Lombardi), mas apaixonada por Rudá, um rapaz de origem simples e engajado nas causas ambientais.

Ainda que o romance dos dois seja intenso e de loga data, os dois terão de enfrentar as provocações do personagem de Lombardi, que fará de tudo para manter a herdeira longe do namorado. O quarteto protagonista conta também com Viola (Gabz), uma moça de origem humilde, que será namorada de Mavi (Chay Suede).

De acordo com informações do portal O Globo, Agatha Moreira gravou recentemente, em São Paulo, a cena que marca a mudança de fase em Mania de Você. A novela das 21h mostrará a passagem de tempo a partir da personagem dela, Luma.