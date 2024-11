Agatha Moreira exibe físico sarado na praia com Rodrigo Simas

Em aparição na praia com o namorado Rodrigo Simas, Agatha Moreira exibe físico natural e troca beijos com o amado; veja as fotos

A atriz Agatha Moreira e o namorado, o ator Rodrigo Simas, foram flagrados mais uma vez na praia. Nesta quarta-feira, 06, o casal foi logo cedo para a areia da Barra da Tijuca jogar vôlei e foram fotografados na aparição em público.

Para se exercitar no dia ensolarado, a famosa, que está no ar em Mania de Você como Luma, apostou em roupas de ginástica pretas e óculos parecido com o do amado. Além de jogarem juntos, os pombinhos ainda trocaram beijos no local.

Fazendo a novela das nove, recentemente, Agatha Moreira revelou um drama que enfretou com o seu pé para viver a personagem. "Já se passaram 10 meses desde o dia em que fiz o teste para viver a Luma. E pelo menos há 6 meses estou vivendo esse processo de construção. De cara, o meu primeiro desafio estava no texto: como fazer uma personagem desde os seus 17 até os seus 30 anos? E o segundo desafio estava na minha limitação física por conta das lesões no meu pé que me acompanham até hoje (foi estranho porque era um fator limitante com o qual eu nunca tive lidar antes na minha vida)", relatou e deu mais detalhes sobre o processo para viver Luma.

Sabrina Sato reage após ver cena quente de Nicolas Prattes com Agatha Moreira

No primeiro capítulo de Mania de Você, Nicolas Prattes protagonizou uma cena quente e deu um beijão de língua em ‘Luma’, interpretada pela atriz Agatha Moreira. Fora do folhetim, Sabrina Sato opinou sobre a cena ousada do noivo.

Durante o primeiro episódio da trama, Rudá e Luma mostraram uma química intensa, prometendo ser um dos casais queridinhos, que devem passar por muitas reviravoltas. Para ilustrar o romance, os atores foram além do beijo técnico, e o uso de língua ficou evidente na cena. Claro que sequência gerou alvoroço e movimentou muitos comentários nas redes sociais. Saiba mais aqui!

