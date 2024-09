Acabou? Irmã de Davi Brito surpreende com resposta sobre fortuna do ex-BBB

Raquel, irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e foi questionada sobre a fortuna do irmão

Irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, a influenciadora Raquel Brito usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 11, para interagir com seus seguidores. Ela abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e foi questionada sobre a fortuna de seu irmão.

“O dinheiro do Davi já acabou?”, questionou uma seguidora de Raquel Brito. Em resposta, ela compartilhou uma foto revirando os olhos e disse: “Essa pergunta só corresponde a Davi e ao banco central, fora isso não é da conta de ninguém”.

Raquel Brito (Reprodução/Instagram)

Saiba o motivo do ex-BBB Davi Brito devolver carro de luxo

Recentemente, Davi Brito, campeão do BBB 24, virou assunto nas redes sociais nesta quinta-feira, 29, após surgir boatos de que ele teria devolvido o carro de luxo que comprou. De acordo com Marcelo Castro, do Alô Juca, exibido na TV Aratu, o ex-motorista de aplicativo devolveu o Porsche que exibiu em seu Instagram, avaliado em mais de R$ 500 mil.

O jornalista da afiliada do SBT entrevistou o proprietário da Sérgio's Car, loja que Davi comprou o veículo. "Foi desacordo comercial. Ele comprou, acho que não gostou e devolveu", explicou o empresário.

Sérgio foi entrevistado no estacionamento da Arena Fonte Nova, em Salvador, onde apareceu dirigindo ao automóvel. Ele foi questionado se o ex-BB chegou a pagar pelo carro, mas desconversou. "Deixa o Davi pra lá, foi desacordo comercial", disparou.

Marcelo debochou da situação. "Eu acho que ele não comprou foi nada, não pagou foi nada. Tomei um susto agora. Eu aqui, na [Arena] Fonte Nova, vejo o carro de Davi, que ele mostrou pro Brasil todo", disse ele.

Após a notícia viralizar, a equipe de Davi divulgou um comunicado falando sobre o ocorrido. "A respeito da recente notícia publicada sobre a aquisição de um veículo de luxo por Davi Brito, gostaríamos de esclarecer os fatos. Inicialmente, a compra foi realizada por impulso, motivada por um desejo momentâneo. No entanto, após uma análise mais cuidadosa, Davi Brito optou por declinar da aquisição", informaram.

"É importante destacar que todo processo foi conduzido com transparência e dialogo entre rodas as partes envolvidas, culminando na decisão de não prosseguir com a compra. Agradecimentos a compreensão de todos", finalizaram a nota.