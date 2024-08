Nesta quinta-feira, 15, Davi Brito compartilhou com os seguidores a compra de seu primeiro carro conversível; saiba o valor

Davi Brito compartilhou uma novidade com os seguidores nesta quinta-feira, 15. Campeão do BBB 24, ele comprou seu segundo carro de luxo, desta vez, um conversível. Nas redes sociais, o influenciador mostrou o momento em que pegou as chaves do automóvel importado e celebrou a grande conquista.

"Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível, se torna realidade", escreveu ele, que também agradeceu a concessionária por 'tornar este sonho realidade'.

O modelo do novo carro de Davi é o Porsche 718 Boxter, na versão 2.0, fabricada em 2017. Enquanto o carro mais completo e 0km neste estilo custa mais de R$800 mil na tabela Fipe, o carro de 2017 é vendido pelo valor de R$496 mil.

Confira o vídeo na íntegra:

Davi Brito desiste de cursar faculdade de medicina

Davi Brito revelou ao público que não irá mais seguir a carreira de medicina, pelo menos, por enquanto, nesta terça-feira, 13. O influenciador participou do podcast Vem Que Tem, e confessou que tem outros planos para priorizar no momento.

Desde que saiu do BBB 24, como vencedor, o jovem havia dito que se prepararia para ingressar no curso através da bolsa que ganhou e passou a estudar para o vestibular, quando soube que deveria realizar a prova assim como outros candidatos ao curso.

"Todo mundo tem o direito de mudar e ninguém vai ser julgado por mudar a rota. Eu resolvi mudar e lá na frente, vou elaborar esse plano, tenho meu direito. Eu saí campeão do BBB 24, os planos eram os de ser doutor, mas é um sonho que carrego comigo e eu tenho o direito de mudar", disparou o rapaz prevendo críticas.

Além da declaração ao podcast, Davi fez uma publicação no Instagram em que refletia sobre as escolhas que devem ser feitas ao longo da vida: "A vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo à frente, inevitavelmente, alguma coisa fica para trás", refletiu ele.