Reação de Adriane Galisteu em primeira treta em A Fazenda 16 chama atenção

Primeira briga de 'A Fazenda 16' aconteceu ao vivo e reação de Adriane Galisteu chamou a atenção; apresentadora que sem querer causou a briga

A primeira briga feia de A Fazenda 16 aconteceu logo no dia de estreia durante o programa ao vivo nesta segunda-feira, 16. Tudo começou quando a apresentadora Adriane Galisteu foi questionar Gilsão e Yuri Bonotto sobre o desentendimento que eles tiveram em uma dinâmica.

Ao ver que os peões não se deram muito bem, a loira resolveu "cutucá-los" para saber o que houve e o resultado foi uma treta tensa. Os dois participantes quase iniciaram uma briga física e a produção precisou alertá-los que poderiam ser expulsos caso saíssem na mão.

Ao ver que causou sem querer a discussão entre o personal trainer, ex-affair de Gracyanne Barbosa, e o ex-bombeiro de Eliana, Adriane Galisteu reagiu abrindo os olhos e divertiu o público com a cara que fez no momento "fogo no feno".

"Quem nunca ficou igual a @galisteuoficial durante uma briguinha de família! Estavam com saudade de um entretenimento de qualidade, não é?", postou o perfil de A Fazenda na rede social a reação "passada" da famosa.

A briga entre Gilsão e Yuri Bonotto é a primeira desta edição do reality show. A discussão entre eles piorou quando o ex-bombeiro de Eliana falou sobre o personal trainer ter sido o pivô da separação de Gracyanne Barbosa e o cantor Belo.

Veja a reação de Adriane Galisteu:

