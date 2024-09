Adriane Galisteu aposta em look de alfaiataria para a estreia de A Fazenda 16

A apresentadora Adriane Galisteu arrasou na escolha do look para a estreia de A Fazenda 16. Saiba qual é a inspiração para os looks da temporada

A apresentadora Adriane Galisteu caprichou na escolha do look para a estreia de A Fazenda 16, da Record, nesta segunda-feira, 16. A estrela apareceu nos estúdios da emissora com um look de alfaiataria, composto por um vestido branco da marca francesa Courrèges, botas e chapéu na mesma cor.

Inclusive, ela já contou qual é a inspiração para os looks da temporada, que sempre chamam a atenção dos telespectadores. Ela vai usar roupas inspiradas no universo do streetwear/esportes. Ela vai dar um toque mais urbano para o universo country do reality show, mas sem perder a sua paixão pela alfaiataria.

Nos bastidores de sua quarta temporada de A Fazenda, ela falou sobre a empolgação para o programa. "Eu saio de casa sempre como se fosse minha primeira vez! Amo estar à frente de um programa que sempre fui fã ! Que delícia começar tudo de novo de novo", disse ela.

Adriane Galisteu em A Fazenda 16 - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Adriane Galisteu em A Fazenda 16 - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Stylist: Thidy Alvis e Milton Martins

Hair: Thiago Fortes

Beleza: Paul Kardous

Saiba qual é o tipo de participante que irrita Adriane Galisteu

A apresentadora Adriane Galisteu surpreendeu ao responder de forma sincera sobre o que mais a irrita no reality show A Fazenda, da Record TV. Comandante do programa rural, ela contou que não gosta de um tipo específico de participante do projeto.

“O que mais me irrita é o que não joga! Quem vai para lá e não quer jogar, tenho vontade de falar: ‘você está tomando o lugar de alguém que quer ganhar esses R$ 2 milhões’. Me irrita, eu saio até o texto”, contou ela em entrevista no Programa de Todos os Programas, de Flavio Ricco e Gabi França.

Além disso, ela contou que sempre fica ansiosa antes do início de uma nova temporada do reality. “Eu juro que saio de casa como se fosse estrear na televisão. É sempre muito diferente. Eu vejo por mim, porque, apesar de ser a minha quarta temporada, apesar de eu assistir desde a primeira, saio sempre como se fosse a primeira vez. Saio nervosa, ansiosa”, declarou.