Ex-BBB Davi reage após Raquel ser confirmada no elenco de 'A Fazenda 16'

Vai torcer? Campeão do BBB 24, Davi comentou sobre a participação da irmã, Raquel Brito, no reality show 'A Fazenda 16'

A nova temporada de 'A Fazenda 16' iniciou na segunda-feira, 16, e surpreendeu o público com a lista de participantes. Um dos nomes confirmados da atual edição do reality show da Record TV é Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi Brito.

Assim que a emissora revelou a participação da influenciadora digital na atração rural, Davi usou as redes sociais para comentar a nova fase na carreira da peoa. Por meio de seus stories no Instagram, o campeão do BBB 24, da TV Globo, fez questão de parabenizá-la.

Davi compartilhou o vídeo oficial da irmã anunciando sua entrada em 'A Fazenda 16' e comentou: "Parabéns, mana, vai com tudo". Elisangela Brito, mãe dos jovens, também reagiu à novidade. "Deus te abençoe", escreveu ela.

Na publicação deixada por Raquel Brito antes do confinamento, a peoa ressaltou o quanto está feliz com a oportunidade e destacou que gostaria de mostrar ao público suas 'imperfeições e virtudes'.

"É isso, meus amores. Tô muito feliz em compartilhar com vocês essa nova etapa da minha vida. Vocês me conheceram nos bastidores de um participante e agora vão poder me acompanhar 24h por dia. Quero muito viver essa experiência e mostrar quem eu sou, mas minhas imperfeições e virtudes", declarou a participante.

Irmã de Davi Brito surpreende com resposta sobre fortuna do ex-BBB

Recentemente, Raquel Brito, irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, usou as redes sociais para interagir com seus seguidores. Ela abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e foi questionada sobre a fortuna de seu irmão.

"O dinheiro do Davi já acabou?", questionou uma seguidora de Raquel Brito. Em resposta, ela compartilhou uma foto revirando os olhos e disse: "Essa pergunta só corresponde a Davi e ao banco central, fora isso não é da conta de ninguém".