Gilsão, ex-affair de Gracyanne, tem primeira briga em A Fazenda: 'Traiu o Belo'

No primeiro dia de 'A Fazenda 16', Gilsão, apontado como pivô do fim de casamento de Belo, protagoniza treta feia e quase sai no soco; veja

O ex-affair de Gracyanne Barbosa, o personal trainer Gilsão, está em A Fazenda 16 e protagonizou a primeira treta tensa do reality show da Record TV. Nesta segunda-feira, 16, no dia de estreia do programa, o participante começou uma discussão ao vivo com Yuri Bonotto.

Após Adriane Galisteu conversar com os peões sobre os vt's exibidos para o público, de uma dinâmica que eles deveriam formar um pódio e logo de início não se entenderam, os dois voltaram a discutir, mas dessa vez a briga quase pegou fogo.

Isso porque, Yuri Bonotto acusou o pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo de "carreirista" e colocou o nome do cantor na situação. Gilsão então perdeu a paciência e o momento ficou ainda mais tenso com as trocas de acusações.

"Não sou carreirista", Gilson o rebateu após a acusação do ex Bombeiro do programa de Eliana. "Carreirista? Olha o que você está falando," continuou Yuri. "Vai pegar mulher dos outros! Tu nem sabe o que tá falando. Ficou famoso porque traiu o Belo. Vai voltar lá pra trair os outros!", disparou Yuri.

"Bobão. Só tem altura!", respondeu o personal trainer. Gilson então debochou: "Quase acabou com o casamento dos outros." Yuri não gostou da acusação envolvendo sua mulher: "Você é um otário, falando da minha família. Mentiroso. Veio fazer picuinha pros outros."

Os peões chegaram a ficar bem próximos um do outro e tomaram uma "atenção" da produção. "Esse comportamento não é adequado e pode ocasionar punição e até expulsão", avisaram ao verem que os dois poderiam se agredir fisicamente.

Leia também:A Fazenda 16: Confira a lista oficial de participantes da nova temporada

Veja o momento da briga entre Gilsão e Yuri Bonotto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Fazenda (@afazendarecord)

Ex-BBB Davi reage após Raquel ser confirmada no elenco de 'A Fazenda 16'

A nova temporada de 'A Fazenda 16' iniciou na segunda-feira, 16, e surpreendeu o público com a lista de participantes. Um dos nomes confirmados da atual edição do reality show da Record TV é Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi Brito.

Assim que a emissora revelou a participação da influenciadora digital na atração rural, Davi usou as redes sociais para comentar a nova fase na carreira da peoa. Por meio de seus stories no Instagram, o campeão do BBB 24, da TV Globo, fez questão de parabenizá-la. Leia mais aqui.