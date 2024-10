Raquel Brito reaparece em primeira foto após saída às pressas de A Fazenda 16

A ex-A Fazenda Raquel Brito volta à internet depois de ser desclassificada do reality show ao passar mal durante prova de esforço físico

A influenciadora digital Raquel Brito, que é irmã de Davi Brito, surpreendeu ao reaparecer na internet na manhã desta quarta-feira, 9. Ela surgiu em uma selfie nos Stories do Instagram e disse que vai conversar com os fãs sobre o que sua saída repentina do reality show A Fazenda 16, da Record.

Raquel deixou o confinamento no último domingo ao passar mal durante uma prova de esforço físico. Ela sentiu dor no peito e falta de ar e precisou ser socorrida pela equipe médica do programa.

Rapidamente, ela foi encaminhada ao hospital e deixou o reality show. Na segunda-feira, a Record confirmou que ela estava desclassificada por orientação médica para cuidar da saúde.

Desde então, a jovem não foi mais vista pelos fãs e a equipe dela apenas informou que Raquel estava recebendo os cuidados necessários e estava bem.

Record exibiu imagem de Raquel Brito sendo socorrida

A saída de Raquel Brito de A Fazenda 16, da Record, foi assunto na edição da noite desta segunda-feira, 7. Na telinha, a emissora exibiu a imagem do momento em que ela foi retirada do confinamento pela equipe médica.

Logo no início da atração desta noite, a emissora exibiu a imagem de como foi a Prova de Fogo, que foi o momento em que Raquel passou mal. Durante a competição, a irmã de Davi Brito começou a sentir dor no peito e parecia que estava com dificuldade para respirar. Com isso, ela pediu para parar a prova e a equipe médica entrou no cenário para ajudá-la.

Depois, Raquel foi retirada do campo de provas em uma maca. "A Raquel desistiu da prova porque passou mal durante a execução”, informou a apresentadora Adriane Galisteu.

A ex-peoa foi atendida pelos médicos e levada ao hospital para realizar exames. Porém, os médicos orientaram que ela saíssem do reality show para cuidar da saúde e foi isso o que aconteceu. Na tarde desta segunda-feira, 7, a Record confirmou a desclassificação de Raquel Brito.

Durante a noite, a equipe de Raquel Brito divulgou o relatório médico assinado pela equipe de A Fazenda. “A participante Raquel Brito Santos de Oliveira apresentou episódio súbito de dor torácica. Está passando por exames laboratoriais e de imagem, recebendo tratamento medicamentoso e necessita permanecer em repouso e hospitalizada neste momento”, informou o documento, assinado por um cardiologista.