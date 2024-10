Raquel Brito: Leia o relatório do médico de A Fazenda 16 sobre a influencer

Irmã de Davi Brito, Raquel Brito saiu de A Fazenda 16 após passar mal e a equipe dela divulga o que o médico do reality show escreveu em relatório

A equipe de Raquel Brito divulgou novas informações sobre o motivo da saída da influencer do reality show A Fazenda 16, da Record. Na noite desta segunda-feira, 7, os representantes dela divulgaram o relatório médico que receberam do cardiologista que atendeu a ex-peoa depois que ela passou mal na sede do programa de TV.

O relatório foi assinado pelo coordenador médico do programa A Fazenda e trouxe a informação de que Raquel teve dor torácica e foi encaminhada para realizar exames e ser hospitalizada. “A participante Raquel Brito Santos de Oliveira apresentou episódio súbito de dor torácica. Está passando por exames laboratoriais e de imagem, recebendo tratamento medicamentoso e necessita permanecer em repouso e hospitalizada neste momento”, informou.

Na legenda do post, a equipe de Raquel agradeceu pelo carinho dos fãs com a ex-peoa. "Na noite desta segunda (7), recebemos o relatório médico de Raquel, com informações sobre o seu estado de saúde. Após a Prova de Fogo, Raquel apresentou uma dor torácica, o que levou a necessidade de atendimento médico e exames de investigação deste sintoma. Agradecemos por todas as mensagens de melhoras para a nossa Raquel e aproveitamos para informar que ela está sendo assistida por uma equipe médica qualificada. Reforçamos que as informações serão divulgadas à medida que forem disponibilizadas pela equipe responsável", informaram.

Entenda o que aconteceu

No domingo, 6, Raquel Brito passou mal ao participar da Prova do Fogo e foi levada para cuidados médicos. Ela ficou longe da sede do reality show desde então e preocupou os fãs, já que não voltou para o programa até a manhã desta segunda-feira, 7.

No início da tarde, a Record informou que ela foi desclassificada. "A RECORD informa que a participante de A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição. Os peões da sede serão avisados sobre a saída da Raquel em alguns instantes", informaram.

Logo depois, a equipe dela também confirmou a saída. "Vivemos um sonho e tudo valeu a pena! Infelizmente, não vamos seguir no jogo #AFazenda por motivos de saúde. Após se sentir mal e receber apoio médico da equipe do programa, Raquel passou por uma bateria de exames que indicou a necessidade de um cuidado especial neste momento. Por isso, ela foi afastada. Pedimos a todos os fãs e público que acompanha Raquel que tenham empatia e respeito neste momento. Em breve, traremos mais detalhes sobre a condições de saúde da nossa Raquel Brito. Sabemos que vocês, assim como nós, estão torcendo pela saúde e bem-estar dela. Vamos continuar vibrando positividade e apoiando essa guerreira, mesmo fora do confinamento. Muito obrigada a todos pelo carinho e força até aqui!", escreveram.