Carolina Dieckmann arrasa ao fazer acrobacias de ponta cabeça

Em suas redes sociais, a atriz Carolina Dieckmann postou um vídeo em que aparece fazendo acrobacias de ponta cabeça. Confira!

Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 19, a atriz publicou um vídeo em que aparece com uma regata preta e shorts jeans enquanto faz acrobacias.

A famosa se pendurou em duas argolas e chegou a ficar de ponta cabeça, demonstrando muita força e flexibilidade.

"Como você começa o seu dia? Eu medito e me alongo... e tudo isso prestando muita atenção

no que passa pela minha cabeça, vigilante. Se perceber, acordar para si, é sempre uma reza, e agradeço", escreveu ela na legenda da publicação.

O próximo trabalho de Carolina Dieckmann será como Leila no remake da novela Vale Tudo, que deve estrear ainda este ano na Rede Globo.

Corpão

A atriz Carolina Dieckmann chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Na segunda-feira, 17, a famosa postou cliques usando roupa de banho e não passou despercebida ao deixar suas curvas à mostra.

Vestindo um biquíni amarelo, a loira revelou sua forma física atual e mais uma vez impressionou com sua barriga sarada. Com baixa porcentagem de gordura no corpo, após adotar uma dieta por conta de uma personagem, a artista chocou com seu abdômen bem definido.

Sem escrever nada na legenda, Carolina Dieckmann logo recebeu vários elogios. "Maravilhosa", admiraram. "Você combina com amarelo", observaram outros.

Recentemente, a atriz falou sobre a perda de peso para viver um papel."Você emagreceu quantos quilos? Está ótima e sem gordurinha nenhuma", disse uma pessoa. "Ultimamente todas as fotos que eu posto as pessoas falam, algumas criticam. Mas eu não gosto da ideia de rebater, eu gosto da ideia de conversar e não tenho problema nenhum em falar sobre isso, até porque emagrecer para um trabalho é uma coisa que me dá muito prazer. Ver que o meu corpo responde aos meus desejos e as coisas que eu escolho para fazer, para as minhas personagens",iniciou ela em sua resposta e deu mais detalhes sobre ter adotado o jejum.

