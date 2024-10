Equipe de Raquel Brito rompe o silêncio sobre boatos de problema de saúde íntimo

Equipe rompe o silêncio e esclarece rumores sobre problema íntimo após Raquel Brito passar mal e ser desclassificada de A Fazenda 16

Na última terça-feira, 9, a equipe de Raquel Brito quebrou o silêncio para esclarecer os boatos sobre problemas de saúde após a desclassificação em ‘A Fazenda 16’. Depois de passar mal durante a competição, a ex-peoa foi eliminada e enfrentou especulações de que sua saída estivesse relacionada a uma coceira íntima, o que a equipe negou.

Nos stories do Instagram oficial de Raquel, sua assessoria compartilhou uma notícia sobre a suposta origem dos problemas de saúde da influenciadora, afirmando que estariam relacionados à sua intimidade. É importante mencionar que o assunto ganhou destaque após a ex-peoa revelar que enfrenta coceira íntima dentro da fazenda.

No entanto, a equipe da irmã de Davi Brito negou que a desclassificação e o problema de saúde estivessem relacionados à intimidade de Raquel: “Fake! Sempre verifique a autenticidade de uma notícia antes de passá-la adiante”, escreveram. Vale lembrar que a influenciadora digital foi eliminada do programa após sofrer fortes dores torácicas em uma prova.

“A participante Raquel Brito Santos de Oliveira apresentou episódio súbito de dor torácica. Está passando por exames laboratoriais e de imagem, recebendo tratamento medicamentoso e necessita permanecer em repouso e hospitalizada neste momento”, informou o relatório de saúde assinado pelo coordenador médico de A Fazenda.

Além disso, a equipe agradeceu o apoio e preocupação no momento delicado: “Agradecemos por todas as mensagens de melhoras para a nossa Raquel e aproveitamos para informar que ela está sendo assistida por uma equipe médica qualificada. Reforçamos que as informações serão divulgadas à medida que forem disponibilizadas pela equipe responsável", informaram.

Médico de Raquel Brito fez alerta para diagnóstico:

Raquel Brito se tornou assunto ao ser desclassificada de A Fazenda 16 nesta segunda-feira, 7, após sentir uma forte dor torácica enquanto participava da Prova de Fogo no último domingo, 6. Antes mesmo do diagnóstico, o médico responsável pelo seu tratamento já havia feito um alerta para o problema, que pode ser perigoso se não tiver tratamento.

Em uma publicação feita em seu perfil do Instagram, o cardiologista Leandro Echenique explicou que é necessário tomar alguns cuidados quando se pratica esportes, especialmente se surgirem alguns sintomas. No caso de Raquel Brito, ela teve dificuldade de respirar e sentiu dor no peito enquanto fazia a prova no reality show, que exigiu certo esforço físico.