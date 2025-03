BBB 25: Renata e Eva avaliam relação com brothers: 'A escolha é deles'

As sisters Renata e Eva conversaram sobre dois aliados no jogo e analisaram a proximidade deles com seus adversários no BBB 25

Na academia do BBB 25, Eva e Renatafalam sobre jogo enquanto realizam alguns alongamentos. As sisters comentaram sobre o Queridômetro desta quarta-feira, 19, e a fisioterapeuta contou para a amiga que deu um emoji de "vômito" para Vinícius.

Ao ouvir a amiga, Renata avaliou a proximidade do baiano com os gêmeos João Gabriel e João Pedro, aliados das duas no jogo. "Acho que o Vinícius, ele vê. Aliás, o Vinícius e a Aline. Vê que os gêmeos, querendo ou não, como gostam do Vinícius, escutam. Eles vão aproveitar essa porta, eles vão querer usar essa porta", disse a bailarina.

Eva concorda: "Exatamente. E tudo o que a gente tinha para falar para os meninos, eu acho que a gente falou, sobre isso. Agora a escolha é deles", ressaltou ela, apontando que os gêmeos disseram que não votariam em Vinícius, já que o brother também não vota neles.

"Tudo bem, não vou obrigar ninguém a nada, aqui. Cada um é responsável pelos seus atos. (...) Eu acho que tudo o que eu tinha para falar sobre os meninos, sobre o que eu achava, sobre eles escutarem pessoas do outro lado, eu já falei. O resto é com eles, não vou ficar enlouquecendo, não", completou a sister.

💬 Eva: "Eu acho que tudo o que eu tinha pra falar pros meninos sobre o que eu achava, sobre escutar pessoas do outro lado, já falei, o resto é com eles" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/yDLuD2yqti — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2025

Produção do reality toma decisão após eliminação de Gracyanne

Os brothers do BBB 25 receberam a visita surpresa de um dummy nesta quarta-feira, 19! A presença inesperada aconteceu após a produção do reality show da TV Globo decidir fechar oficialmente o primeiro quarto da temporada após a eliminação de Gracyanne Barbosa.

"Atenção: o Quarto Fantástico será fechado para sempre. Tirem os seus pertences imediatamente", informou o 'Big Boss' através do auto-falante. Momentos depois, os confinados se depararam com a chegada do dummy, que entrou na casa mais vigiada do país para trancar de vez o cômodo, localizado no andar de cima. Saiba mais!

