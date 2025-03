Anitta fala abertamente sobre a fama: 'Quero ser honesta'

Após o lançamento de seu documentário, a cantora Anitta abre o jogo sobre suas cirurgias plásticas e o impacto do sucesso

A cantora Anitta, de 31 anos, voltou a se pronunciar abertamente sobre seus procedimentos estéticos, além dos impactos e das falsas expectativas que a fama e o dinheiro podem trazer. Sempre em busca da honestidade, a artista refletiu sobre as percepções em relação às suas conquistas e as mudanças em sua vida ao longo da carreira artística.

"Eu sempre quero ser honesta com o público, porque acho que eu tive isso, quando era pobre, estava na minha casa pequena e simples, olhava para a TV e pensava: 'Se eu fosse assim, eu seria feliz. Se eu tivesse tudo isso, eu seria feliz. Se eu fosse bonita assim, eu seria feliz'. Isso não é real" , revelou em entrevista a E! News.

Anitta fala sobre o desejo constante de alcançar mudanças. "Sempre quero ser honesta com meu público, até sobre os procedimentos e tudo. Só quero dizer que não é porque você nasceu feio e eu nasci bonita, é porque eu trabalhei nisso. Não é uma mágica", completou.

A cantora também revelou que busca expor um lado mais humano de si mesma com o lançamento do documentário Larissa: O Outro Lado de Anitta, da Netflix. "Quero mostrar para as pessoas que eu era muito pobre e pensei que se eu tivesse dinheiro, eu seria muito feliz e não é isso que acontece. Quando você tem dinheiro, você pensa que precisa de mais dinheiro. Quando fica famoso, você pensa que precisa ser mais famoso", afirmou.

"Não estou falando no filme para ser pobre, não é sobre isso. É sobre ir atrás das suas coisas, trabalhar para ter suas coisas, mas entender que você pode ficar satisfeito", finalizou.

Confira o trecho em que Anitta reflete sobre a fama:

