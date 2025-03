História de Amor: Saiba como o pai de Joyce descobre a gravidez da filha

Nos próximos capítulos da novela História de Amor, da Globo, Assunção descobre a gravidez de Joyce em uma armação inesperada. Entenda

Nos próximos capítulos da novela História de Amor, da Globo, Assunção (Nuno Leal Maia) vai receber a notícia de que a filha, Joyce (Carla Marins), está grávida. Ela sabe da gestação há um bom tempo, mas escondeu a notícia do pai de todos os jeitos por medo da reação dele. Porém, eles vão ser vítimas de uma armação de vingança e a verdade vem à tona.

Nas cenas, Sheila (Lilia Cabral) fica revoltada ao saber que Carlos (José Mayer) está namorando com Helena (Regina Duarte) após o fim do casamento anterior. Ela é apaixonada pelo médico e tinha esperança de reatar com ele, mas viu o seu amado nos braços de outra mulher. Com isso, Sheila se aproxima de Helena para descobrir algo ruim dela e descobre que a filha da mocinha, Joyce, esconde a gravidez do pai.

Então, em um gesto de vilania, Sheila conta para Luizinho (André Ricardo) que Joyce está grávida. O garoto conta a novidade para Assunção e Ritinha (Ingrid Fridman) confirma toda a história. Com isso, ele fica revoltado.

Assunção vai revirar a casa de Helena em busca das coisas de bebê e tem uma grande discussão com a ex-mulher. Inclusive, ele aponta uma arma para Helena. Enquanto isso, Joyce foge da fúria do pai.

Assunção fica um longo tempo magoado com a filha e sem se aproximar dela. Tanto que ele vai humilhá-la em um encontro dos dois. A relação deles ficará difícil até a reta final da gravidez, que é quando ele decide perdoar a filha pelo segredo e por ter engravidado na adolescência.

Relembre o enredo da novela História de Amor:

"'História de Amor' traz a terceira Helena criada pelo autor e a primeira vivida por Regina Duarte, que interpretou mais duas, em 'Por Amor' e 'Páginas Vida'. Na trama, Helena é uma mulher batalhadora e enfrenta a gravidez prematura de sua filha Joyce (Carla Marins), abandonada pelo namorado Caio (Angelo Paes Leme). Pai da moça e ex-marido de Helena, Assunção (Nuno Leal Maia), homem conservador e moralista, não se conforma com a situação da filha. Sentindo-se solitária, Helena se apaixona pelo famoso endocrinologista Carlos Alberto Moretti (José Mayer), que também se encanta por ela imediatamente. Carlos, contudo, é casado com a possessiva Paula (Carolina Ferraz) e teve um relacionamento de dez anos com Sheila (Lilia Cabral), sua sócia na clínica. Ela investe, a qualquer custo, em uma reaproximação. Esse quadrilátero amoroso movimenta a história, especialmente quando o médico se envolve com Helena, o que não impede Sheila e Paula de continuarem a disputá-lo", informou a emissora.

Leia também: Lembra dele? Ex-ator da Globo muda de nome e se converte ao islamismo