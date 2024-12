Adriane Galisteu: look especial com peças de dois estilistas na final de A Fazenda 16

Adriane Galisteu comanda a noite da grande final de A Fazenda 16, da Record, e celebra o sucesso de mais uma edição do reality show rural

A apresentadora Adriane Galisteu caprichou na escolha do look para a grande final de A Fazenda 16, da Record. Ela surgiu no estúdio do reality show rural com um modelito composto por peças de dois estilistas brasileiros: Alexandre Herchcovitch (look) e Walerio Araujo (chapéu personalizado).

Além disso, a estrela celebrou a conquista de mais uma temporada de sucesso da atração. Ela brilhou ao longo da temporada com seu magnetismo, sua entrega e profissionalismo para comandar o confinamento dos peões.

"Estou muito feliz e realizada por mais uma edição desse reality. Tarefa concluída com sucesso!!! Foi uma edição intensa e prazerosa. Só tenho a agradecer a cada um que está comigo – todos da minha equipe – e que fez mais um ano ser um sucesso", disse ela.

Look de Adriane Galisteu na final de A Fazenda 16

Foto: Bruno Fiorentino

Beleza: Paul Kardous

Hair: Thiago Fortes

Stylist: Thidy Alvis | Radarx

Bolsa estilosa de Galisteu

A apresentadora Adriane Galisteu dividiu com os seguidores um presente bastante especial recebido da influenciadora de moda Malu Borges. No domingo, 15, a comandante de 'A Fazenda 16', da Record TV, revelou que ganhou uma bolsa em homenagem a Ayrton Senna (1960-1994), seu ex-namorado.

O novo item de Adriane, nomeado por ela como 'bolsa dos sonhos', é uma réplica do capacete que o piloto de Fórmula 1 costumava usar em corridas. Em seu Instagram oficial, a famosa compartilhou algumas fotos de um ensaio fotográfico feito com a peça simbólica.

"Amores, ganhei essa bolsa dos sonhos! Obrigada, Malu Borges, por esse carinho", escreveu Adriane Galisteu na legenda da postagem. E não foi só a apresentadora que ficou encantada com a bolsa! Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas elogiando o presente da loira.

"Impressionante como Senna e Adriane são nomes indissociáveis", declarou uma seguidora. "Uau Dri! Sem palavras", disse outra. "Que maravilhosa!", ressaltou uma terceira. "Melhor presente", falou mais uma.

