Infecção que afetou Preta Gil pode prejudicar tratamento oncológico? Médico explica

Preta Gil recebeu alta médica na semana passada após internação; relembre o diagnóstico da cantora e qual a relação com o tratamento oncológico

A cantora Preta Gil (50) precisou ficar internada em um hospital particular de Salvador, na Bahia, no começo do mês após ser diagnosticada inicialmente com quadro de infecção urinária . A estrela está recuperada e recebeu alta médica na última sexta-feira, 14. Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica o diagnóstico da cantora e relação com o tratamento oncológico.

Nesta semana, a filha de Gilberto Gil (82) revelou nas redes sociais que o verdadeiro diagnóstico foi pielonefrite, uma infecção bacteriana nos rins. Ela disse que a infecção aconteceu no rim direito e que é perigoso caso a bactéria vá parar na corrente sanguínea .

Segundo o Dr. Jorge Abissamra Filho, médico oncologista, é comum que pacientes com câncer apresentem infecções, pois o sistema imunológico fica mais fragilizado durante o tratamento. Porém, ele alerta se os sintomas persisterem por longos episódios.

"É comum pacientes em tratamento oncológico serem acometidos por infecções, visto que a quimioterapia baixa a imunidade e deixa o paciente mais suscetível. Quando a infecção dura muito tempo, isso pode atrasar a quimioterapia, pois não é recomendado que o paciente receba químio em vigência da infecção pela baixa da imunidade. Nesses casos, o quadro pode sim atrapalhar o tratamento", esclarece.

QUAIS OS CUIDADOS COM A RECUPERAÇÃO?

Preta Gil recebeu alta médica na semana passada e está se recuperando após a internação. Segundo o Dr. Jorge, neste período de recuperação, é importante que a cantora evite contato com pessoas doentes e não frequente lugares com aglomeração. O especialista avalia.

"Preta deve tentar evitar ter contato com pessoas doentes, aglomerações ou locais que possam ser mais vulneráveis a infecções. Deve manter boa alimentação e tentar manter sua rotina", finaliza o Dr. Jorge Abissamra ao avaliar o caso da cantora Preta Gil.

Leia mais em: Médico explica internação em diagnósticos como o de Preta Gil: 'Graus mais avançados'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: