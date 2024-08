Prêmio milionário de 'A Fazenda 16' ganha reajuste; saiba o novo valor

Mudanças! Perto de estrear a nova temporada de 'A Fazenda', a Record decidiu reajustar o valor do prêmio final, diz jornalista

Cada vez mais perto de estrear a nova edição de 'A Fazenda', a Record tem realizado algumas pequenas mudanças nas regras do reality show rural. Após vir à tona a notícia de que a produção iria pedir mais documentos aos participantes para evitar problemas com a justiça, foi a vez do prêmio final entrar em pauta.

De acordo com informações do portal LeoDias, a emissora decidiu mexer no valor milionário entregue ao vencedor da temporada. Depois de alguns anos, o campeão voltará a receber R$ 2 milhões - valor pago entre a terceira e oitava edição.

Ao longo dos anos, a atração alterou algumas vezes o prêmio. Nas duas primeiras temporadas, o prêmio foi no valor de R$ 1 milhão. Na nona edição, a premiação sofreu uma redução e passou para R$ 1,5 milhão, se mantendo até 'A Fazenda 15', que consagrou Jaquelline Grohalski campeã.

Agora, com o reajuste, o próximo vencedor do reality rural da Record receberá o prêmio de R$ 2 milhões. Vale lembrar que, até o momento, a emissora não se pronunciou sobre o assunto.

Sob o comando de Adriane Galisteu, 'A Fazenda 16' está prevista para estrear em setembro. Apesar de alguns nomes famosos estarem sendo cotados para o elenco, a produção ainda não divulgou a lista oficial dos participantes.

Ex-atriz da Globo descarta participação em A Fazenda

Com estreia prevista para 17 de setembro, A Fazenda 16 segue em ritmo acelerado de produção nos bastidores da Record. Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da emissora paulista, busca nomes que possam surpreender o público no confinamento. Apesar de já ter aparecido em listas de cotados para o reality show, Paloma Bernardi (39) descarta de cara um possível convite.

A intérprete de Rosângela em Salve Jorge (2012) está atenta ao universo e tem ciência de que seu nome é pedido pelo público do programa que será comandado por Adriane Galisteu (51). Em entrevista à CARAS Brasil, ela diz que acompanha como telespectadoras outros formatos do gênero (menos A Fazenda), mas não se vê como uma participante; confira o bate-papo completo com Paloma Bernardi!