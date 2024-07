Equipe de A Fazenda muda regra do reality show. Saiba o que aconteceu

Equipe de A Fazenda decide mudar uma regra dos bastidores da atração antes do início da nova temporada, diz colunista

O reality show A Fazenda, da Record, terá uma nova temporada no segundo semestre de 2024 e a equipe decidiu mudar uma regra dos bastidores. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os profissionais resolveram pedir mais documentos para os participantes, já que não querem ter problemas com a justiça.

A partir desta temporada, a equipe de A Fazenda exige que os futuros participantes apresentem documentos como atestado trabalhista, criminal, cível, antecedentes criminais e certidões federais para que possam ser aprovados para o time de talentos.

Com esta decisão, a equipe do reality espera não ter que expulsar nenhum peão ao longo do jogo por causa de problemas na justiça. Algo parecido aconteceu no reality show A Grande Conquista, da Record, no qual a equipe teve que expulsar Fellipe Villas após um pedido da Polícia Militar de São Paulo.

Ex-BBB nega ida para A Fazenda

A ex-BBB 24 Leidy Elin se manifestou sobre a possibilidade de participar do reality show A Fazenda 16, da Record TV. Nos stories de seu Instagram, ela confirmou que foi convidada para entrar na atração, mas que decidiu não fazer parte do elenco do reality rural e explicou o motivo.

“Vamos lá! Eu recebi o convite de A Fazenda, só que eu não vou por motivos psicológicos. Gente, eu não estava bem e vocês viram que sumi aqui do Instagram, das redes sociais. Ficaram perguntando o porquê sumi, é porque eu não estou bem psicologicamente. Agora estou melhor graças a Deus e estou fazendo acompanhamento. Então não tem como entrar em outro confinamento e no mesmo ano. Dois confinamentos pra mim não dá”, disse Leidy.

“Então a gente primeiro tem que tratar a nossa cabecinha, cuidar da nossa saúde mental, nossa saúde física para depois tentar qualquer outra coisa. Muita gente, amigos falam: ‘Você é maluca? Eu iria no lugar’. Só que tomara que mais na frente vocês possam me ver lá de fazendeira, esse não e apenas por motivos psicológicos”, complementou a ex-BBB, que foi eliminada com 88,33% de rejeição.