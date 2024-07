Ex-atriz da Globo descarta participação em A Fazenda: 'Não faz parte do meu perfil'

Nova temporada do reality show A Fazenda está prevista para 17 de setembro

Com estreia prevista para 17 de setembro, A Fazenda 16 segue em ritmo acelerado de produção nos bastidores da Record. Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da emissora paulista, busca nomes que possam surpreender o público no confinamento. Apesar de já ter aparecido em listas de cotados para o reality show, Paloma Bernardi (39) descarta de cara um possível convite.

A intérprete de Rosângela em Salve Jorge (2012) está atenta ao universo e tem ciência de que seu nome é pedido pelo público do programa que será comandado por Adriane Galisteu (51). Em entrevista à CARAS Brasil, ela diz que acompanha como telespectadoras outros formatos do gênero (menos A Fazenda), mas não se vê como uma participante.

"Não faz parte do meu perfil e não assisto A Fazenda. Às vezes me vejo assistindo outros realities por me instigar a ver o comportamento dos participantes, mas apesar de achar interessante e pensar que eu pudesse me divertir dentro da casa, não me sentiria confortável em me expor 24 horas por dia", explica.

Longe da TV desde Reis (2022-2023), a atriz gravou a série Ameaça Invisível, também para a Record e está focada em projetos sociais. No início do mês ela esteve em Caruaru (PE) para promover o evento Solidariedade Transforma, projeto social que idealizou e comanda ao lado de Marcos Mendes para ajudar idosos e pacientes oncológicos.

"Eu sempre estive envolvida [em projetos] através da educação que eu tive dos meus pais, sobre a importância de olhar pro próximo. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que tenho privilégios na vida e não tenho o que reclamar, mas quando eu olho pro próximo, pra quem está ao meu lado, e vejo que está passando alguma necessidade, não tem como eu me sentir bem, não tem como eu me sentir 100% feliz se eu sei que tem alguém ali ao lado sofrendo por alguma coisa. Então, o meu movimento de ajudar instituições, projetos sociais, veio de pequena, de dentro de casa, e eu acredito que veio também através do que eu já participava, de pastorais na igreja abraçando mães solteiras, moradores de rua e asilos", revela a reportagem.