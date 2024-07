Ator famoso é cotado para A Fazenda 16; veja suposta lista com nomes vazados

Em meio a especulações, nomes de ex global famoso, apresentadora e ex-BBB aparecem em suposta lista vazada de A Fazenda 16

Com a estreia de 'A Fazenda 16' se aproximando cada dia mais, os telespectadores não escondem a curiosidade em saber quais são os famosos escolhidos para a nova edição do reality show da Record TV. Em meio a diversas especulações, uma nova lista com os nomes dos possíveis participantes passou a circular nas redes sociais.

Na noite de segunda-feira, 22, a ansiedade dos internautas aumentou ainda mais após grandes personalidades surgirem na suposta lista. De acordo com o perfil Insider Record no X, antigo Twitter, ex-atores globais estarão na competição rural.

Nomes de ex-atores globais como Reynaldo Gianecchini e Sidney Sampaio aparecem como possíveis confirmados no elenco. Além dos artistas, também estão na lista a jogadora de futebol Formiga, o ex-Polegar Ricardo Costa, Rodrigo Godoy (ex da cantora Preta Gil), MC Don Juan, o modelo Yuri Bonotto, Mulher Pera, Gabriella Rossi e Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, do BBB 24.

A ex-apresentadora do SBT Flor Fernandez, nome bastante comentado anteriormente, também está na lista. O elenco, no entanto, não para por aí! A ex-BBB 11 Maria Melilo, Valentina Bandeira, MC Negão da BL, Tatiane Melo, o humorista Gustavo Mendes, Gilson de Oliveira (ex-personal de Gracyanne Barbosa), a dançarina Thais Carla, a ex-Chiquitita Cinthia Cruz e Matheus Novinho (participante do 'De Férias com o Ex Brasil') podem estar entre os escolhidos.

Nomes do Paiol também foram divulgados: O radialista Guipa, Bruno Cardoso, Bruno Marques (mais conhecido como 'filho do padre'), a cantora MC Mari, Perlla de Cássia, Markelly Oliveira e Andreia de Andrade, ex-esposa do cantor Nahim (1952-2024) aparecem na suposta lista.

Outro ex-BBB pode estar em A Fazenda

Lucas Buda, ex-participante do BBB 24, da Globo, também surgiu como possível nome para o Paiol. Recentemente, o capoeirista revelou que recebeu o convite para entrar em 'A Fazenda 16', mas negou a oportunidade.

Vale lembrar que a lista oficial do reality show da Record TV ainda não foi anunciada e segue em sigilo pela emissora. Sob o comando de Adriane Galisteu, a nova edição de 'A Fazenda' tem previsão de estreia para o dia 17 de setembro.