Lavação de roupa suja, roças e mais: Como será a reta final de A Fazenda 16?

O reality show A Fazenda 16, da Record TV, já entrou na reta final do jogo. Com isso, saiba tudo que vai acontecer nos próximos dias

O reality showA Fazenda 16, da Record TV, entrou na reta final do jogo! Mas, até o dia da grande final, marcada para o próximo dia 19, a atração ainda reserva fortes emoções, e os últimos dias do programa serão marcados por roças, eliminações e mais. No momento, 8 peões continuam na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Como será a reta final do reality rural?

Sexta-feira, 13 : Gravação da Prova Especial, despedida dos animais e fim da baia.

: Gravação da Prova Especial, despedida dos animais e fim da baia. Sábado, 14: Término do cargo de Fazendeiro e resultado da Prova Especial. Com isso, os dois vencedores definirão a formação das duas Roças Especiais. E tem também o início da votação do público para a primeira Roça.

Término do cargo de Fazendeiro e resultado da Prova Especial. Com isso, os dois vencedores definirão a formação das duas Roças Especiais. E tem também o início da votação do público para a primeira Roça. Domingo, 15: Eliminação de um participante e abertura da segunda Roça Especial. Sete peões permanecem na sede.

Eliminação de um participante e abertura da segunda Roça Especial. Sete peões permanecem na sede. Segunda-feira, 16 : Eliminação de mais um participante, com seis peões restantes no jogo. Início da votação para definir os quatro finalistas.

: Eliminação de mais um participante, com seis peões restantes no jogo. Início da votação para definir os quatro finalistas. Terça-feira, 17 : Eliminação dupla e definição dos quatro finalistas. Abertura da votação para escolher o campeão da temporada. Vai ao ar também a lavação de roupa suja.

: Eliminação dupla e definição dos quatro finalistas. Abertura da votação para escolher o campeão da temporada. Vai ao ar também a lavação de roupa suja. Quarta-feira, 18: Exibição da Festa - Especial Piseiro.

Exibição da Festa - Especial Piseiro. Quinta-feira, 19: Grande Final - Adriane Galisteu revela o vencedor da temporada.

Adriane Galisteu nega cancelamento de roça em A Fazenda 16: ‘Tudo entendido?’

A apresentadora Adriane Galisteu falou sobre os boatos de que teria acontecido uma trapaça na formação da roça em A Fazenda 16, da Record. Na noite desta quarta-feira, 11, ela deu a versão oficial da equipe do reality show e negou a possibilidade de cancelar a roça ou uma parte da dinâmica.

Ao vivo, Adriane Galisteu disse para os telespectadores sobre a decisão da direção de ficar de olho em todos os gestos dos participantes. "Vocês repercutiram tanto nas redes esse vídeo da Nêssa conversa com o Gilsão durante o intervalo, não foi? Como vocês viram, eles não falaram do Poder Branco em nenhum momento e sim do Poder Laranja, que a Nêssa já tinha aberto e tomado sua decisão pela imunidade. O sinal que ela fez com a mão pro Gilsão foi para esperar porque eu tinha acabado de entrar no deco ao vivo falando com eles. Tudo entendido? Está todo mundo de olho em tudo por aqui”, afirmou. Veja os vídeos!

