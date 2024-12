Rachel Sheherazade detona Flor Fernandez: ‘Mentirosa'

Rachel Sheherazade se pronuncia após Flor Fernandez revelar suposto salário da apresentadora no SBT: ‘Além de falsa é mentirosa’

A apresentadora Rachel Sheherazade se pronunciou após ser citada por Flor Fernandez no reality show A Fazenda 16, da Record. Ela viu que a loira falou de um suposto salário dela no SBT e foi até as redes sociais para desmentir.

Em uma conversa com os peões, Flor disse que Rachel recebia R$ 200 mil de salário quando estava no SBT. Porém, a apresentadora desmentiu no X, antigo Twitter. “Além de falsa é mentirosa também. Valei-me! Larga o meu anjo, minha senhora”, disse ela.

Logo depois, Rachel compartilhou uma nota para negar o suposto salário e disse que não falou de dinheiro com Flor. "A dançarina Flor Fernandez mente compulsivamente, e, mais uma vez, quando fala que eu teria comentado com ela sobre o valor do meu salário em outra emissora. Jamais falei sobre valores recebidos, pois além de achar indiscreto e inoportuno, como parte, sou proibida de revelar qualquer informação contratual. Além do que, jamais travei qualquer conversa, formal ou informalmente, com tal senhora, que nunca fez parte do meu círculo de relações", afirmou.

Quando será a grande final de A Fazenda 16?

O reality show A Fazenda 16, da Record TV, entrou na reta final do jogo! Tanto que a data da grande final foi divulgada oficialmente pela emissora.

O programa chega ao fim no dia 19 de dezembro de 2024. A edição final vai ao ar a partir das 22h30 e revelará quem é o grande vencedor ou vencedora.

Até lá, o reality show ainda precisa eliminar vários participantes para chegar até seus 3 finalistas. Inclusive, nesta semana, a roça é quíntupla e terá duas eliminações de uma única vez.

Qual é o valor do prêmio de A Fazenda 16?

O grande vencedor ou vencedora de A Fazenda 16 levará para casa o prêmio de R$ 2 milhões. A revelação será feita durante a grande final no dia 19 de dezembro.