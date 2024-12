Trapaça em A Fazenda? Público pede revisão das imagens. Entenda

Telespectadores de A Fazenda 16 apontam suposta trapaça em atitude de peoa durante a formação da roça quíntupla. Entenda o que aconteceu

Os fãs do reality show A Fazenda 16, da Record, levantaram suspeitas sobre a atitude de uma peoa durante a formação da roça da semana. Isso porque os internautas começaram a apontar que Nêssa teria cometido uma trapaça no jogo. Entenda o que aconteceu:

Nesta semana, os peões formaram uma roça quíntupla na reta final do jogo. E eles só deveriam saber da dinâmica de ter 5 pessoas na berlinda no final da formação da roça. Porém, o público aponta que Nêssa teria dado uma dica sobre a dinâmica para o fazendeiro Gilsão.

Na internet, os fãs do reality compartilharam um vídeo no qual Nêssa aparece mostrando 5 dedos para Gilsão após ler os Poderes do Lampião, o que seria uma indicação de que a roça era quíntupla.

Com isso, o público subiu a hashtag ‘Cancela o Poder’ no X, antigo Twitter, para pedir que a produção de A Fazenda 16 faça uma revisão da atitude de Nêssa para ver se ela realmente trapaceou.

Depois da formação da roça, ela deu a entender que não deu dicas sobre a roça quíntupla. “Eu sabia do quinto banquinho, não podia falar para ninguém. E Gilsão [disse]: você podia ter dado para a Flor, para ir os quatro’, e eu não podia falar”, disse ela em uma conversa.

Por enquanto, a Record não se pronunciou sobre os rumores.

VAR 🚨

No intervalo, Gilsão pergunta pq Vanessa não deu o poder laranja pra Flor. Ela, que JÁ SABIA QUAL ERA O PODER BRANCO que estava com Sidney, fala e faz um SINAL pra ele.pic.twitter.com/Mr2ogdtQzi



CANCELA O PODER#RoçaAFazenda@afazendarecord — Patriota Sincera ⚓️👨🏻‍🚒🌙🎬 (@patriotasincera) December 11, 2024

Quando será a grande final de A Fazenda 16?

O reality show A Fazenda 16, da Record TV, entrou na reta final do jogo! Tanto que a data da grande final foi divulgada oficialmente pela emissora.

O programa chega ao fim no dia 19 de dezembro de 2024. A edição final vai ao ar a partir das 22h30 e revelará quem é o grande vencedor ou vencedora.

Até lá, o reality show ainda precisa eliminar vários participantes para chegar até seus 3 finalistas. Inclusive, nesta semana, a roça é quíntupla e terá duas eliminações de uma única vez.

Qual é o valor do prêmio de A Fazenda 16?

O grande vencedor ou vencedora de A Fazenda 16 levará para casa o prêmio de R$ 2 milhões. A revelação será feita durante a grande final no dia 19 de dezembro.