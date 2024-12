Adriane Galisteu nega cancelamento de roça em A Fazenda 16: ‘Tudo entendido?’

Após suspeitas de trapaça em A Fazenda 16, Adriane Galisteu exibe conversa verdadeira entre Nêssa e Gilsão, e nega possibilidade de quebra de regra

A apresentadora Adriane Galisteu falou sobre os boatos de que teria acontecido uma trapaça na formação da roça em A Fazenda 16, da Record. Na noite desta quarta-feira, 11, ela deu a versão oficial da equipe do reality show e negou a possibilidade de cancelar a roça ou uma parte da dinâmica.

Tudo começou quando os telespectadores levantaram a suspeita de que um gesto de Nêssa na formação da roça poderia ter passado uma informação confidencial para Gilsão sobre os próximos passos da dinâmica. Isso porque ela fez um gesto com os cinco dedos da mãos, o que poderia ser visto como uma pista da roça quíntupla. Porém, a direção de A Fazenda negou a possibilidade de pista no gesto dela.

Durante a edição desta quarta-feira, Galisteu exibiu o vídeo da conversa de Nêssa e Gilsão, na qual eles apenas falaram sobre o que já tinha acontecido na formação da roça, e não sobre os próximos passos da noite. Com isso, o gesto de Nêssa foi apenas para pedir para Gilsão interromper o assunto.

Ao vivo, Adriane Galisteu disse para os telespectadores sobre a decisão da direção de ficar de olho em todos os gestos dos participantes. "Vocês repercutiram tanto nas redes esse vídeo da Nêssa conversa com o Gilsão durante o intervalo, não foi? Como vocês viram, eles não falaram do Poder Branco em nenhum momento e sim do Poder Laranja, que a Nêssa já tinha aberto e tomado sua decisão pela imunidade. O sinal que ela fez com a mão pro Gilsão foi para esperar porque eu tinha acabado de entrar no deco ao vivo falando com eles. Tudo entendido? Está todo mundo de olho em tudo por aqui”, afirmou.

Assista aos vídeos abaixo:

🚨VEJA: O papo entre Vanessa e Gilsão ontem durante a formação da roça. #ProvaDoFazendeiro



pic.twitter.com/lwdyzSoxYy — Dantas (@Dantinhas) December 12, 2024