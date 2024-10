A Fazenda: Flora Cruz recorda dia em que o pai, Arlindo Cruz, sofreu AVC

Filha de Arlindo Cruz, Flora Cruz relatou aos colegas em A Fazenda 16 o dia em que o pai sofreu um AVC, em 2017: 'Ele não soltava'

Confinada em 'A Fazenda 16', Flora Cruz sempre menciona o pai, o cantor Arlindo Cruz, com muito carinho. Nesta terça-feira, 8, durante uma conversa com outros colegas de reality show, ela recordou o dia em que o artista sofreu um AVC, no ano de 2017.

Ao longo do bate-papo, Flora contou como tudo aconteceu. De acordo com a peoa, na ocasião, Arlindo Cruz segurou com bastante força a esposa, Babi Cruz, que só conseguiu se soltar do marido após a chegada do resgate.

"Ele falava enrolado, muito nervoso. Aí, ele agarrou minha mãe e teve o AVC. Durante os primeiros socorros, tiveram que deslocar o ombro dele para tirar a minha mãe. Dizem que quando tem um AVC, é a dor da morte, né? Dói muito e enrijece", relatou Flora Cruz.

"Ele teve o AVC e para tirá-la, o bombeiro teve que deslocar o ombro dele. Ele não soltava, travou na minha mãe", completou a participante do reality show rural da Record TV. Anteriormente, em outra conversa, Flora revelou o valor dos gastos da família em relação à saúde do cantor.

Antes de ser confinada em 'A Fazenda 16', a jovem publicou um vídeo bastante especial no Dia dos Pais onde o cantor aparece fazendo carinho em seu rosto. Arlindo Cruz, que está com 65 anos atualmente, enfrenta sequelas do AVC.

Após passar um longo período no hospital e realizar cerca de 17 cirurgias, o sambista segue com o tratamento em casa ao lado de familiares. Sempre que podem, eles atualizam os fãs com novos registros do cantor.

Além de Flora Cruz, Arlindo Cruz e Babi também são pais do cantor Arlindinho Cruz.

Mãe de Flora Cruz reforça apoio para filha em A Fazenda 16

Babi Cruz (62) não esconde a torcida e orgulho que sente pela filha, Flora Cruz (21). A influenciadora aceitou o desafio de encarar A Fazenda 16 (RecordTV) e, para sua mãe, mostrará sua garra e determinação durante o confinamento. A esposa de Arlindo Cruz (66) reforça que sempre apoiou a filha "a dar voos altos, mas seguros".

Em entrevista recente à CARAS Brasil, a empresária conta que Flora escolheu entrar em A Fazenda por ser uma oportunidade de crescer no meio digital. Ela afirma que a filha mostrará seus propósitos, ideais e princípios, e deixará clara sua história de amadurecimento; confira o bate-papo completo com Babi Cruz!