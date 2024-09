A Fazenda: Flora Cruz revela valor dos gastos com a saúde do pai, Arlindo Cruz

Flora Cruz choca ao revelar valor impressionante dos gastos mensais com a saúde do pai, Arlindo Cruz, que vive com sequelas do AVC

A influenciadora digital Flora Cruz surpreendeu ao contar qual é o valor dos gastos com a saúde do seu pai, o cantor Arlindo Cruz. Ele vive com as sequelas do AVC há sete anos e recebe cuidados em casa. Confinada em A Fazenda 16, da Record TV, ela revelou o valor impressionante dos gastos.

De acordo com Flora Cruz, a família paga cerca de R$ 30 mil por mês no convênio médico do pai. Então, ela ainda contou que o faturamento do sambista vem dos direitos autorais de suas canções. “O show caiu, tinha processo judicial, ele fez cinco cirurgias na cabeça, muita coisa o plano de saúde não paga… São sete anos de AVC. A gente paga R$ 30 mil por mês de plano de saúde, só que ele não canta mais. O dinheiro de direito autoral é para cuidar da saúde do meu pai”, disse ela, e completou: “Lá em casa, se eu não trabalhasse, a minha mãe não trabalhasse, meu irmão não trabalhasse, a gente não ia sustentar essa vida”.

Além disso, Flora refletiu sobre a mudança radical em sua vida quando tiveram que enfrentar os dramas com a saúde do pai. “Até os 12 anos, eu era dondoca. Então assim, tinha motorista, tinha babá, segurança, tinha tudo. Quando eu tive que arregaçar as mangas, enfrentar a realidade da vida… Graças a Deus, na minha casa, a verdade sempre foi muito nua e crua. Então, assim, eu conheci os dois mundos. Eu fui do céu ao inferno. Mas assim, até antes de perder, eu sempre… A minha realidade sempre foi muito perto da realidade da galera da minha família”, contou.

O que aconteceu com Arlindo Cruz?

Vale lembrar que, em 2017, Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou com sequelas. Após passar um longo período no hospital e realizar cerca de 17 cirurgias, o cantor segue com o tratamento em casa atualmente, ao lado da família.

Sempre que possível, os familiares de Arlindo costumam mostrá-lo em fotos e vídeos nas redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde.