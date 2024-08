Arlindo Cruz emociona com gesto em novo vídeo: 'A força do amor'

Filha de Arlindo Cruz, Flora mostrou um vídeo inédito de um gesto do cantor no Dia dos Pais; sambista enfrenta sequelas de um AVC

O cantor Arlindo Cruz emocionou os fãs mais uma vez no domingo, 11, ao surgir em novo vídeo ao lado da filha, Flora Cruz. Em celebração ao Dia dos Pais, a caçula do artista compartilhou em suas redes sociais um registro inédito e bastante especial.

O sambista, que está com 65 anos atualmente, enfrenta sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), sofrido em 2017. Após passar um longo período no hospital e realizar cerca de 17 cirurgias, ele segue com o tratamento em casa ao lado de familiares.

No vídeo publicado, Flora selecionou diversos momentos ao lado do pai e ressaltou a grande força do cantor nos últimos anos. Em determinado momento do registro, Arlindo Cruz aparece fazendo carinho no rosto da caçula.

Apesar de Flora balançar um pouco a cabeça, é possível perceber a mão do cantor se mexendo sozinha durante alguns segundos. "Feliz Dia dos Pais, em especial ao meu que é o melhor desse mundo inteiro! Meu herói, meu exemplo de superação e força", declarou a jovem na legenda.

E completou: "Que esse recado se perpetue e vocês entendam a força do amor". Babi Cruz, esposa de Arlindo e mãe de Flora, deixou um comentário especial na postagem: "Esse foi o melhor pai que eu pude dar para vocês", escreveu.

Diversos admiradores do sambista também fizeram questão de destacar o quanto se emocionaram ao vê-lo bem em novo vídeo com a família. "Que lindos! Quanta amor nessa cena, mesmo sem ter uma palavra!", disse uma internauta. "Que lindo assistir esse vídeo e sentir tanta verdade, tanto amor!", falou outra.

Além de Flora Cruz, Arlindo e Babi também são pais do cantor Arlindinho Cruz.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flora Cruz (@floracruzoficial)

Arlindo Cruz surge em vídeo tocando banjo

O cantor Arlindo Cruz deixou os fãs bastante emocionados na noite de quarta-feira, 24, ao surgir em um novo registro ao lado da família. Através das redes sociais, Babi Cruz, esposa do artista, mostrou um vídeo onde ele aparece tocando banjo com sua ajuda.

No vídeo compartilhado por Babi, Arlindo Cruz foi filmado segurando o banjo enquanto sua esposa o auxiliava a tocar. Bastante alegre com o momento especial, ela também não conseguiu esconder a emoção em vê-lo com o instrumento musical tão marcante; confira mais detalhes!