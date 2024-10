Mãe de Flora Cruz reforça apoio para filha em A Fazenda 16: 'Eu e ela para tudo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Babi Cruz recorda momentos difíceis da peoa de A Fazenda 16 e fala sobre relação de Flora com o pai, Arlindo Cruz

Babi Cruz (62) não esconde a torcida e orgulho que sente pela filha, Flora Cruz (21). A influenciadora aceitou o desafio de encarar A Fazenda 16 (RecordTV) e, para sua mãe, mostrará sua garra e determinação durante o confinamento. A esposa de Arlindo Cruz (66) reforça que sempre apoiou a filha "a dar voos altos, mas seguros".

A empresária conta que Flora escolheu entrar em A Fazenda por ser uma oportunidade de crescer no meio digital . Ela afirma que a filha mostrará seus propósitos, ideais e princípios, e deixará clara sua história de amadurecimento.

"Há oito anos o Arlindo teve o AVC e ela estava no auge da adolescência e muitos planos e sonhos foram interrompidos, ela teve que amadurecer muito rápido no peito, na raça e na dor", explica, em entrevista à CARAS Brasil. "Ela é mãe solo. Sou eu e ela para tudo."

Leia também: Sidney Sampaio recebeu pedido da família antes de A Fazenda, conta irmã

Babi recorda que, quando Arlindo Cruz sofreu acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico em 2017, ficou oito meses no hospital ao lado do marido. Flora, que à época tinha 14 anos, precisou ficar sozinha na casa da família e lidar com a ausência do pai, que sempre foi extremamente presente.

A empresária diz que o músico sempre sonhou em ter uma filha e, mesmo após o nascimento de Arlindinho (32), continuou pedindo para que os dois tivessem a caçula. "Ele nunca desistiu do sonho de ser pai da Flora. É o nome da avó dele, de onde veio a veia musical."

Para o futuro, Babi assegura que a filha demonstrará sua garra e força, superando desafios físicos e mentais que o reality proporciona. Para ela, a peoa é a união de sua personalidade e do marido. "Ela é filha de Obá [divindade guerreira], e na mitologia iorubá é como a Joana D'Arc. Isso define a Flora. Ela luta e não desiste."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE FLORA CRUZ, DE A FAZENDA 16: