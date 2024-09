Teria coragem? Adriane Galisteu revela se aceitaria participar de A Fazenda

Adriane Galisteu, que apresenta o reality show A Fazenda, na Record TV, revelou se aceitaria o convite para fazer parte do elenco do programa

Adriana Galisteu revelou se teria coragem de participar do reality show A Fazenda. Nesta quinta-feira, 12, aconteceu a coletiva de imprensa do programa, que estreia na próxima segunda-feira, 12, e a apresentadora, que conta sua história no documentário 'Barras Invisíveis', contou se aceitaria o convite e se seria uma participante polêmica ou planta.

"Planta nunca, planta não. Eu iria, eu me jogaria, mas acho que planta eu não conseguiria ser, poderia até tentar, mas eu não ia conseguir ser", afirmou a famosa, relembrando que passou pela experiência de ser vigiada o dia todo durante a gravação do seu documentário. "Eu não sei que tipo de participante eu seria, mas eu acho que planta eu não seria de jeito nenhum", ressaltou.

"Eu tive um pouquinho dessa experiência com 'Barras Invisíveis', apesar de não ser de confinamento, mas tem uma câmera ali perto de mim bastante tempo. É bastante louco porque eu sempre procurei estar a frente das câmeras com o meu melhor, melhor roupa, maquiagem, com o cabelo arrumado, e de repente você se vê toda desarrumada", analisou.

Galisteu confessou que no começo se sentia incomodada com a câmera, mas depois relaxou, o que acredita que deve acontecer com os participantes de A Fazenda. "É incrível, porque como eu tenho essa experiência agora, eu posso dizer que no começo incomoda e depois a gente relaxa de verdade", garantiu.

A apresentadora ainda falou sobre a experiência de aparecer nas filmagens sem estar produzida. "Essa sempre foi uma preocupação, mas de repente você se vê ali desarrumada, sem maquiagens e sem filtro, de verdade. É diferente para quem está acostumada a estar sempre arrumada na frente da televisão. Então eu relaxei", contou.

Convite recusado para outro reality

Durante a coletiva, Adriane brincou com o diretor do programa, Rodrigo Carelli, sobre entrar no reality show. "Eu participaria de A Fazenda, viu Carelli", cutucou a apresentadora. Carelli, então, falou para ela entrar para o elenco do próximo ano, mas a loira achou melhor seguir apenas apresentando a atração.

Em seguida, o diretor revelou que convidou Galisteu para entrar no Power Couple, mas se marido, Alexandre Iódice, não aceitou. "Eu convidei ela para o Power Couple, mas o Ale que não quis", revelou ele. "O Ale não é desses", respondeu a apresentadora.