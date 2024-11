A Fazenda 16: Resultado da prova do fazendeiro divide opiniões sobre eliminação

Fernando, Luana e Juninho Bill estão na roça e disputam permanência em 'A Fazenda 16'; saiba os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil

A décima roça do reality A Fazenda 16, da Record TV, já está formada. Fernando Presto(39); Juninho Bill (47) e Luana Targino (27) são os três peões que disputam a permanência no jogo. A berlinda promete movimentar a casa, mas quem você acredita que deve continuar concorrendo ao prêmio milionário?

Conforme o resultado parcial da enquete da CARAS Brasil, o público dividiu opinião sobre o próximo eliminado após a última prova do fazendeiro. Antes de Yuri Bonotto (34) se consagrar como o dono do chapéu, ele era tido como o favorito para continuar na disputa. O peão ostentava 51.18% dos votos.

Na sequência da enquete, Luana Targino recebeu 26,92% do percentual para permanecer na sede de A Fazenda. O terceiro lugar está ocupado por Juninho Bill, com 14,20% dos votos. Em último lugar, Fernando Presto recebeu apenas 7,69% do apoio do público e deve ser o eliminado desta semana. O resultado está acirrado e tudo pode mudar.

Ainda dá tempo de votar e opinar quem você acredita que deve continuar na disputa pelo prêmio milionário! Vote na enquete da CARAS Brasil e aponte sua opinião.

A Fazenda 16: Quem deve continuar no jogo? Fernando Presto

Juninho Bill

Luana Targino

Yuri Bonotto

COMO A ROÇA FOI FORMADA?

A apresentadora Adriane Galisteu (51) comandou a formação da décima roça deA Fazenda 16, na última terça-feira, 26. O fazendeiro Gui Vieira indicou Juninho para o primeiro banquinho da roça. Então, os peões iniciaram a votação cara a cara e a mais votada foi Luana.

Com isso, ela puxou Fernando para a roça. Logo depois, os peões realizaram a dinâmica do Resta Um e Yuri foi parar no quarto banquinho da roça. Por fim, Yuri vetou Fernando da Prova do Fazendeiro, que acontece na quarta-feira, 27.

Leia mais em:Adriane Galisteu dá bronca nos peões de A Fazenda: ‘A regra é nossa’

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE A FAZENDA 16 NAS REDES SOCIAIS: