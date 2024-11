A Fazenda 16: Fernando, Juninho, Luana e Yuri estão na roça; quem deve continuar no jogo?

Fernando, Juninho, Luana e Yuri disputam permanência em A Fazenda 16; vote na enquete da CARAS Brasil e aponte quem deve permanecer no reality rural

A décima roça do reality A Fazenda 16, da Record TV, começou a ser formada na última terça-feira, 26. Fernando Presto(39); Juninho Bill (47); Luana Targino (27) e Yuri Bonotto (34) são os quatro peões que disputam a permanência no jogo, mas quem você acredita que deve continuar concorrendo ao prêmio milionário? Vote na enquete da CARAS Brasil e aponte sua opinião sobre o jogo.

A Fazenda 16: Quem deve continuar no jogo? Fernando Presto

Juninho Bill

Luana Targino

Yuri Bonotto

COMO A ROÇA FOI FORMADA?

A apresentadora Adriane Galisteu (51) comandou a formação da décima roça deA Fazenda 16, na última terça-feira, 26. Para começar, Albert abriu o Lampião e escolheu dar o Poder Laranja para Flor Fernandez. Portanto, ele ficou com o Poder Branco.

Ao abrir o poder laranja, Flor ganhou uma imunidade e escolheu ficar imune à votação cara a cara. Logo depois, Albert abriu o Poder Branco e descobriu que ganhará 11 mil reais caso não seja indicado para a roça. Caso ele seja indicado, os outros peões recebem 1 mil reais cada um.

Na sequência, o fazendeiro Gui Vieira indicou Juninho para o primeiro banquinho da roça. Então, os peões iniciaram a votação cara e cara e a mais votada foi Luana. Com isso, ela puxou Fernando para a roça. Logo depois, os peões realizaram a dinâmica do Resta Um e Yuri foi parar no quarto banquinho da roça. Por fim, Yuri vetou Fernando da Prova do Fazendeiro, que acontece na quarta-feira, 27.

Saiba quem votou em quem:

Flora Cruz votou em Luana Targino

Luana votou em Gilsão

Juninho votou em Luana

Fernando Presto votou em Luana

Yuri votou em Albert

Albert votou em Luana

Gilsão votou em Luana

Sacha votou em Albert

Flor votou em Gilsão

Nessa votou em Flora

Sidney votou em Luana

