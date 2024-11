A Fazenda: Albert enfatiza vontade de 'dar porrada' em Yuri; Flor discorda

Após discutir com Yuri e Luana em A Fazenda 16, da Record, Albert decidiu desabafar com Flor, mas a apresentadora se opôs às atitudes do peão

Sem apoio! Após protagonizar uma discussão com Yuri Bonotto a respeito dos xingamentos do rival durante os cuidados com o bezerro, Albert Bressan esbravejou sua revolta para Flor e Fernando em A Fazenda 16, da Record. Na conversa, o ex-Power Couple exclamou: "Estourei minhas costas! Pedi atendimento, tô esperando. Ainda tenho que aturar esses babacas, esses bostas. Bezerro atacou todo mundo hoje.", indignou-se.

Entenda o caso

Semanas atrás, Vanessa acusou Sacha de chamar a vaca de "desgraçada", o que gerou diversos conflitos na casa de A Fazenda, reality da Record. Na ocasião, ele acusou Yuri de misturar a questão do ator com ele: "Ele mistura tudo. O bezerro me atacou, falei 'c*ralho', por isso! Agora ele vem me encher o saco logo cedo. Minha vontade é dar uma porrada no meio da cara desse babaca! Tô aqui todo arrebentado esperando atendimento. Vem falar que sou covarde?", revoltou-se.

Fernando diz que Luana o viu xingar durante o tratos. " Eu não falei nada de vaca desgraçada. Eu quero que se dane! São jogadores baixos, quero eles longe daqui. Quero que eles todos vão se f*der!", se explicou Albert.

Em particular, Flor e Flora repreenderam as atitudes de Albert, mas optaram por não entrar em embate. "Vou ficar quieta, ouvir calada é melhor", alegou a apresentadora."Deixa ele desabafar, faz sua parte como amiga. Acho que é o melhor a se fazer", aconselhou Flora.

"Ouvir, né? Não tentar falar nada", respondeu Flor.

Histórico de tretas

Albert e Yuri já tretaram diversas vezes no reality, e a briga mais recente aconteceu nesta terça-feira (26), logo após o trato da vaca, touro e bezerro.

Albert explicou que acordou com dores fortes nas costas, e ao ver que o pasto estava com muito esterco, resolveu pedir a ajuda do Fazendeiro Gui Vieira, que estava dormindo na sede: “Quando a gente estava ensacando, o bezerro começou a atacar a gente e o saco. A brincadeira dele agora é dar cabeçadas, está fazendo isso até com o pai dele. Aí começou no saco e eu ajudando. Fui pegar o mato e ele atacou o Fernando, até machucou o braço, tentou trepar em cima do Fernando”, contou.

E seguiu: “Quando fui pôr o saco no carrinho, ele veio correndo e pulou em cima de mim”. Albert explicou que fez um movimento com o braço e soltou um palavrão. Segundo o empresário, Luana Targinno foi contar o que viu para Yuri.

Quando Albert voltou para a sede, pediu atendimento médico e ficou deitado no chão da sala. Foi então que começou a verdadeira treta. O modelo citou a atitude do peão no trato dos animais e eles começaram a se xingar. Yuri chamou o rival de covarde, e Albert rebateu, fazendo voz fina: “Ai que meda!”.

Yuri alegou que Albert estava sendo homofóbico: “Nojento!” . E então, vários xingamentos seguiram.