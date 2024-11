A Fazenda 16: Fernando revela motivo de fazer questão de cozinhar para os peões

No elenco de A Fazenda 16, o ex-MasterChef Fernando Presto se destaca pelos cabelos coloridos e habilidades culinárias no reality

Cozinhar pode selar a paz? Em A Fazenda 16, da Record, ao que parece, sim! Para Fernando Presto, ex-MasterChef, o ato exprime um bem comunitário: "Zelar pelo bem-estar", argumentou o peão sobre o gesto em conversa com Gui nesta quarta-feira, 27. O momento aconteceu enquanto os dois tiravam água do poço.

O ator comentou que não considera o chef uma pessoa ruim e disse que ele apenas não pensa antes de falar. Além disso, ele pediu que as discussões entre eles fiquem apenas no âmbito do jogo.

Diante disso, Presto defendeu-se. O peão justificou que sempre tentou zelar pelo bem-estar de todos, seja aliado dele ou não. O chef afirmou, inclusive, que esse tipo de comportamento já rendeu críticas a ele.

E ele está certo... realmente há controvérsas. Na dinâmica de apontamento que ocorreu no último domingo, 24, Sacha Bali criticou a fala de Fernando sobre cozinhar para demonstrar afeto a todos da casa. Para ele, o chef de cozinha é agressivo:"A única justificativa que você deu até agora foi eu ter te chamado de cobra na segunda semana, e acho que isso não justifica o que você fez pra mim. Que nem o Yuri, que você falou que era 'pink money' de uma forma pejorativa...", apontou em trecho da discussão.

E continuou: "Uma vez estávamos nós quatro na cama, você veio xingar todo mundo, falou 'nunca mais falem comigo, vocês são uns lixos', com as veias todas saltadas. Depois de duas horas, você falou: 'Vocês querem um bolinho?'. Esse teu afeto, que você fala que cozinha para dar afeto às pessoas, na verdade, é uma forma que você tem de mascarar a sua agressividade e tentar mostrar um outro lado. Eu não sei se você tem dupla personalidade ou se você é realmente falso. Porque você é extremamente agressivo e depois vem com uma comidinha para tentar passar pano para o que você fez. Isso é muito feio. A gente não acha que você é afetuoso. Você cozinha porque esse é o teu trabalho.", afirmou em trecho.

Quem é Fernando Presto?

Fernando Presto é chef de cozinha e se destacou no Master Chef 2022. Depois de eliminado do reality culinário, Presto foi contratado pelo restaurante Buteco do Jacquin, restaurante de Érick Jacquin na Faria Lima. O peão é de Mogi das Cruzes, São Paulo.

Além da atuação nas cozinhas, Fernando tem uma marca chamada “Presto” famosa por acessórios fetichistas em couro.