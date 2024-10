A Fazenda 16: Após desistência, novos peões devem entrar no jogo?

Os participantes Zaac e Fernanda Campos bateram o sino e desistiram de A Fazenda 16; você acha que novos participantes devem entrar no reality? Vote!

No último domingo, 27, Zaac e Fernanda Campos, participantes de A Fazenda 16, da Record TV, bateram o sino e estão fora do reality show rural. Os dois surpreenderam ao anunciarem desistência da competição. Após a saída dos peões, a emissora ainda não se manifestou em relação ao futuro do jogo, mas duas vagas estão em aberto para concorrer ao prêmio milionário. Qual sua opinião sobre o assunto?



Vote na enquete da CARAS Brasil e aponte se você acha correto que novos participantes concorram a disputa pelo título de campeão do reality rural.

A Fazenda 16: Novos participantes devem entrar no jogo após desistência? Sim (Novos participantes devem entrar no reality)

Não (Nessa altura do jogo, novos participantes não devem entrar)

RELEMBRE SOBRE A DESISTÊNCIA

A escolha dos dois participantes em bater o sino aconteceu após uma briga generalizada no dia anterior, ocorrida no sábado, 26. Na ocasião, Zé Love e Yuri Bonotto se desentenderam e acabaram discutindo. O ex-futebolista alegou que os colegas estavam usando o nome de seu filho para atacá-lo.

A influenciadora Fernanda Campos usou as redes sociais para se manifestar após desistir de A Fazenda 16, da Record. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, ela confessou que se sente injustiçada. "Como vocês sabem, eu já estou em casa. Muito obrigada pelas mensagens de vocês, pelo apoio de vocês. Amanhã eu venho contar mais do que aconteceu", prometeu.

Após sair do reality, por meio de seus stories no Instagram, Zaac criticou o programa e afirmou que a edição não exibe ao público tudo o que acontece dentro da sede ao longo do dia: "Muitas coisas, infelizmente, não aparecem aqui para vocês verem o quão pior é... A gente fala que a galerinha lá do outro lado é ruim, mas é muito pior. E vocês, as pessoas que estão conseguindo enxergar isso: parabéns. Isso mostra que vocês têm índole, caráter e amor no coração. O que é diferente desse outro lado", declarou ele.

