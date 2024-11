A Fazenda 16: Yuri conquista a Prova do Fazendeiro

Prova do fazendeiro

Na noite desta quarta-feira, 27, Yuri escapou da décima roça de A Fazenda 16, da Record, ao vencer a Prova do Fazendeiro da semana

O peão Yuri é o novo fazendeiro do reality show A Fazenda 16, da Record TV. Ele venceu a prova que aconteceu na noite desta quarta-feira, 27, e escapou da décima roça da temporada.

Na prova, Yuri disputou o chapéu contra Luana e Juninho. Os peões tiveram que abrir um baú, laçar um cavalo, liberar uma ferradura e acertá-la no alvo. O vencedor foi quem fez o percurso 5 vezes com sucesso e tocou o sino.

Yuri foi o mais rápido e saiu da roça. Com isso, a berlinda é disputada por Fernando, Luana e Juninho - um dos três será eliminado na quinta-feira, 28.

Relembre como foi a formação da décima roça de A Fazenda 16

Na noite desta terça-feira, 26, a apresentadora Adriane Galisteu comandou a formação da décima roça de A Fazenda 16, da Record, que teve quatro peões indicados: Juninho Bill, Luana Targino, Fernando Presto e Yuri Bonotto. Saiba como foi a noite de votação:

Para começar, Albert abriu o Lampião e escolheu dar o Poder Laranja para Flor Fernandez. Portanto, ele ficou com o Poder Branco. Ao abrir o poder laranja, Flor ganhou uma imunidade e escolheu ficar imune à votação cara a cara. Logo depois, Albert abriu o Poder Branco e descobriu que ganhará 11 mil reais caso não seja indicado para a roça. Caso ele seja indicado, os outros peões recebem 1 mil reais cada um.

Na sequência, o fazendeiro Gui Vieira indicou Juninho para o primeiro banquinho da roça. Então, os peões iniciaram a votação cara e cara e a mais votada foi Luana. Com isso, ela puxou Fernando para a roça. Logo depois, os peões realizaram a dinâmica do Resta Um e Yuri foi parar no quarto banquinho da roça.