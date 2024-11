A Fazenda 16: Juninho, Luana, Fernando e Yuri estão na décima roça

A décima roça de A Fazenda 16, da Record TV, já está formada! Fernando já está direto na berlinda e Luana, Juninho e Yuri ainda disputam a Prova do Fazendeiro na quarta-feira

Na noite desta terça-feira, 26, a apresentadora Adriane Galisteu comandou a formação da décima roça de A Fazenda 16, da Record, que teve quatro peões indicados: Juninho Bill, Luana Targino, Fernando Presto e Yuri Bonotto. Saiba como foi a noite de votação:

Para começar, Albert abriu o Lampião e escolheu dar o Poder Laranja para Flor Fernandez. Portanto, ele ficou com o Poder Branco. Ao abrir o poder laranja, Flor ganhou uma imunidade e escolheu ficar imune à votação cara a cara. Logo depois, Albert abriu o Poder Branco e descobriu que ganhará 11 mil reais caso não seja indicado para a roça. Caso ele seja indicado, os outros peões recebem 1 mil reais cada um.

Na sequência, o fazendeiro Gui Vieira indicou Juninho para o primeiro banquinho da roça. Então, os peões iniciaram a votação cara e cara e a mais votada foi Luana. Com isso, ela puxou Fernando para a roça. Logo depois, os peões realizaram a dinâmica do Resta Um e Yuri foi parar no quarto banquinho da roça.

Por fim, Yuri vetou Fernando da Prova do Fazendeiro, que acontece na quarta-feira, 27.

Saiba quem votou em quem:

Flora Cruz votou em Luana Targino

Luana votou em Gilsão

Juninho votou em Luana

Fernando Presto votou em Luana

Yuri votou em Albert

Albert votou em Luana

Gilsão votou em Luana

Sacha votou em Albert

Flor votou em Gilsão

Nessa votou em Flora

Sidney votou em Luana