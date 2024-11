Eliana posta foto tomando sol e choca com físico escultural; veja

Curtindo o sol no Rio de Janeiro, apresentadora Eliana posta clique renovando o bronzeado na piscina e choca com físico escultural

A apresentadora Eliana surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira, 28, ao mostrar como estava curtindo o sol no Rio de Janeiro. Com uma foto na piscina, a loira deu um show de beleza e impressionou com seu físico atual.

Usando um biquíni sem alça, a ex-SBT se esticou na beira da piscina para renovar o bronzeado e aproveitou o registro deslumbrante para avisar sobre o programa especial que comandará na Globo. Ostentando sua barriga sarada e pernas torneadas, ela não passou despercebida.

"Me energizando para a estreia na TV Globo. Hoje depois da Novela Mania de você, espero vocês no programa “Vem Que Tem” com as melhores ofertas da Black Friday. Eu e o querido Paulo Vieira", escreveu na legenda o aviso.

Nos comentários da publicação, a artista recebeu vários elogios. "Maravilhosa", disse o cantor Belo. "Um tiro na cara da sociedade toda essa riqueza… um corpo é um corpo", admiraram outros a forma da loira.

Recém-chegada aos 52 anos, Eliana é casada com o diretor de TV Adriano Ricco, com quem teve a filha Manuela, de sete anos. Ela já era mãe de Arthur, de 12, fruto da relação com João Marcelo Bôscoli. Recentemente, Eliana deu o que falar ao revelar que nem sempre dorme no mesmo quarto que o marido e expôs o motivo de sua decisão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Como foi o aniversário da filha de Eliana?

A filha de Eliana com Adriano Ricco, a pequena Manuela, completou sete anos e ganhou um festão, no dia 13 setembro, em buffet em Alphaville, em São Paulo. A caçula da apresentadora celebrou seu aniversário em grande estilo ao lado dos familiares.

Autêntica, a herdeira da apresentadora com o diretor de televisão surpreendeu a decorada dos famosos, Andrea Guimarães, que planejou os 15 anos de Rafaella Justus, ao escolher o tema para o evento deste ano. Inclusive, a profissional falou que não tinha mais os itens da animação de Os 101 Dálmatas em seu acervo, contudo, realizou a solicitação da filha de Eliana. Veja todos os detalhes aqui!

Leia também: Marido de Eliana desembarca com a filha em aeroporto sem a apresentadora