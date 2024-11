João Lucas confessa ser romântico e sonhador após mudança na carreira

Em entrevista à CARAS Brasil, João Lucas se abre sobre sentimentos e fala de novo álbum

João Lucas (25) apresentou ao público seu conceito em estreia no pop no álbum autointitulado de 15 faixas inéditas divididas em um prelúdio, dois interlúdios e um poslúdio. Disposto a desbravar novos horizontes artísticos, ele revisita sua infância e busca referências na fase adulta para compor as canções.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o artista conta detalhes do processo criativo do álbum, se define como um homem romântico e sonhador e fala sobre a esposa Sasha Meneghel (26) ser inspiração nas novas músicas.

"Sem dúvidas. Esse álbum é uma realização. Eu trabalhei por bastante tempo nele e é muito gratificante como artista poder finalmente lançar essas músicas pro mundo e ver a recepção do público com elas. É uma fase muito feliz, como disse, muito especial", conta.

"Eu sou romântico e também sonhador. São dois temas que marcam muito esse trabalho. Toda a identidade visual do disco foi em cima dos meus sonhos de infância. Eu sonhava em trabalhar no circo e realizamos isso no clipe de Minuto De Saudade. Eu sonhava em ter uma banda e realizamos isso no clipe de Leonina. E tantos outros exemplos. E na parte de composição, o romantismo está muito presente. O conceito é retratar diferentes fases e sensações de uma paixão, quando você encontra a pessoa certa", complementa.

Lançado no último dia 13 de novembro, João Lucas tem tido uma repercussão positiva com o público. O cantor, que seguiu carreira gospel por 10 anos, se mostra satisfeito com todo o carinho recebido em sua estreia no pop.

"Estou muito feliz mesmo com esse momento. Tem algo muito especial em ser compositor também e pegar aquelas memórias, ideias e sensações e transformar em música e depois ver essas músicas levando o que você pensou para outras pessoas absorverem da maneira delas. A resposta está sendo muito positiva", afirma.

Casado com Sasha desde maio de 2021, João revela que a amada é sua inspiração. "Muita coisa. Cerca de 80% das músicas são inspiradas na minha história com ela. Apoiamos muito um ao outro profissionalmente, ajudando sempre. Estamos em um momento muito bom nesse ponto inclusive, cada um realizando seu sonho profissional."

O cantor também fala com carinho sobre Xuxa Meneghel (61). "A Xuxa é um dos maiores ícones da cultura pop. Não tem como eu, como um artista nesse segmento, não buscar referência e inspiração nela, em vários aspectos, e eu tenho esse privilégio de tê-la como minha sogra. Não só a Sasha, ela, mas toda a família de modo geral me dão muito apoio", diz.

João aproveita a entrevista para acabar com os rumores de que usou figurinos do acervo de Xuxa em um de seus clipes. "Algo que já foi comentado mas até gerou algumas dúvidas. Alguns dos figurinos do acervo da Xuxa foram usados no meu clipe de Minuto De Saudade mas não, não fui eu que usei as peças, foram alguns integrantes do corpo de ballet. E também não significa que os looks em si eram da Xuxa, mas sim do acervo da gravação do Xuxa Circo, que é um acervo muito rico", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE JOÃO LUCAS:

