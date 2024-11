Graciele Lacerda marca barrigão em vestido colado e chama a atenção

Grávida de sua primeira filha com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda marca abdômen redondinho em look justo para evento beneficente; veja

Esperando sua primeira filha com Zezé Di Camargo, a esposa do cantor, Graciele Lacerda, chamou a atenção com mais um look exibindo sua barriga de grávida. Nesta quarta-feira, 27, a influenciadora digital postou fotos em sua rede social de uma produção para um evento e impressionou.

Para prestigiar o leilão do Hospital Francisco Camargo, a empresária do ramo da saúde apostou em um vestido marrom, de modelo bem colado, e encantou ao deixar o abdômen redondinho com Clara em evidência.

"Para o leilão em prol do Hospital Francisco Camargo", escreveu sobre o look marrom com acessórios em dourado. Nos comentários, os internautas logo admiraram a musa do sertanejo. "Está muito linda", elogiaram. "Mamãe gata", disseram outros.

Ainda na última semana, Graciele Lacerda surpreendeu com uma série de looks para o navio de Zezé Di Camargo. Para a embarcação, ela apostou em vários conjuntinhos de crochê com a barriga toda à mostra. Para a noite country, a influenciadora impressionou com uma roupa ousada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda não queria ter filhos?

Após anunciar que estava grávida de três meses de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda gerou muitas dúvidas sobre a novidade. A influenciadora respondeu perguntas dos fãs e fez revelações sobre como resolveu ter um herdeiro com o sertanejo.

Além de contar que conseguiu ficar gestante após várias tentativas de fertilização, a noiva do artista explicou que a dificuldade em ter um filho se deu por não ter congelado óvulos na faixa dos 30 anos, isso porque, na época, ela não queria ser mãe. Graciele Lacerda então compartilhou o que passava em sua cabeça no passado e o que a fez mudar de ideia para realizar seu sonho.

"Até os meus 38 anos eu falava que não queria ter filhos, mas por que que eu falava que não ia ter filhos? Porque a minha situação com Zezé foi muito conturbada, eu ouvi muitas coisas desnecessárias que acabou me bloqueando, fazendo eu desistir de ser mãe e tentar viver só meu relacionamento e bloqueei isso da minha vida e aí com 38 anos, eu e o Zezé voltando de um trabalho, a gente conversando e ele virou pra mim e falou bem assim: 'Acho que tá na hora de você rever isso e pensar em ter filhos porque pode acontecer de você lá na frente se arrepender e ser tarde demais', aí eu comecei a analisar", contou como tudo aconteceu. Saiba mais aqui.

