A Fazenda 16: Enquete aponta favoritismo em resultado da roça; saiba quem

Com a vitória de Zé Love (36) na Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira, 9, a terceira roça de A Fazenda 16coloca Cauê Fantin (26), Sacha Bali (43) e Zaac (31) na disputa pela permanência. De acordo com os resultados parciais da enquete feita pela CARAS Brasil, já existe um favoritismo entre os peões.

Para os leitores, o cantor Zaac é o favorito a continuar em A Fazenda 16 . O músico foi o que recebeu menos votos para deixar o programa, com apenas 20,2% das escolhas. Pouco atrás dele, está Sacha Bali, que teve 21,5% dos votos para ser eliminado.

O mesmo não pode ser dito para Cauê, que, até o momento somou 39,7% dos votos para deixar o reality rural. A situação é confirmada nas redes sociais, em que internautas também apontam sua saída do programa.

A semana começou com Camila Moura (30). A influenciadora venceu o Poder Laranja e decidiu se imunizar da indicação do Fazendeiro, e deu o Poder Branco para Sacha. Já com o poder, ele revelou que todos os votos que recebesse em A Fazenda teriam peso dois.

Júlia Simoura (20), Fazendeira da semana, indicou Zé Love e justificou a escolha pelos tratos aos animais e convivência da casa. Na sequência, Sacha foi o mais votado pelos peões, com 16 votos, que se transformaram em 32 pela consequência do Poder Branco.

Ele puxou Zaac para ocupar o terceiro banco da roça e, após a dinâmica do Resta Um, Cauê sobrou e ocupou o quarto lugar. Para encerrar, ele vetou Sacha de realizar a prova do Fazendeiro, que aconteceu nesta quarta, 9, e salvou Zé Love da eliminação.

