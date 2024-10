A Fazenda 16: Cauê, Sacha, Zaac e Zé disputam roça; vote e escolha quem deve ficar

A Fazenda 16 começou a formação de sua terceira roça nesta terça-feira, 8; Cauê, Sacha, Zaac e Zé Love se enfrentam pela permanência no reality

A terceira roça de A Fazenda 16começou a ser formada na noite desta terça-feira, 8. Sacha Bali (43) já está direto na berlinda, enquanto Cauê Fantin (26), Zaac (31) e Zé Love (36) ainda podem escapar da eliminação caso vençam a Prova do Fazendeiro da semana, nesta quarta-feira, 9.

VOTE E ESCOLHA QUEM DEVE DEIXAR A FAZENDA 16:

Quem deve ser eliminado em A Fazenda 16? Vote entre Cauê, Sacha, Zaac e Zé Love Cauê Fantin

Sacha Bali

Zaac

Zé Love

A dinâmica da noite começou com Camila Moura (30), que venceu o Poder Laranja e decidiu se imunizar da indicação do Fazendeiro, e deu o Poder Branco para Sacha. Já com o poder, ele revelou que todos os votos que recebesse em A Fazenda teriam peso dois.

Júlia Simoura (20), Fazendeira da semana, indicou Zé Love e justificou a escolha pelos tratos aos animais e convivência da casa. "Jogo é jogo e os animais não devem sofrer responsabilidade por isso. O único fator foi a punição proposital."

Leia também: Sidney Sampaio recebeu pedido da família antes de A Fazenda, conta irmã

Love rebateu a indicação. "Desde a primeira semana, eu cuidei da vaca. Essa semana, estou na Baia e estou fazendo quase todos os animais. Assim, eu tive um problema com a Júlia na primeira semana. Aqui dentro pra mim ela é uma planta. Ela foi pegar um motivo pra não se indispor por mais ninguém."

Sacha foi o mais votado pela casa, com 16 votos, que se transformaram em 32 pela consequência do Poder Branco. Ele puxou Zaac para ocupar o terceiro banco da roça e, após a dinâmica do Resta Um, Cauê sobrou e ocupou o quarto lugar. Para encerrar, ele vetou Sacha de realizar a prova do Fazendeiro.

SAIBA QUEM VOTOU EM QUEM!

Suelen votou em Sacha;

votou em Sacha; Camila votou em Sacha;

Yuri votou em Fernanda ;

votou em ; Sidney votou em Sacha;

votou em Sacha; Gui votou em Fernanda;

votou em Fernanda; Luana votou em Sacha;

votou em Sacha; Gizelly votou em Sacha;

votou em Sacha; Gilson votou em Sacha;

votou em Sacha; Flor votou em Sacha;

votou em Sacha; Vanessa votou em Sacha;

votou em Sacha; Babi votou em Sacha;

votou em Sacha; Cauê votou em Fernanda;

Zé Love votou em Sacha;

Fernanda votou em Sacha;

Juninho votou em Sacha;

votou em Sacha; Flora votou em Sacha;

votou em Sacha; Zaac votou em Sacha;

Albert votou em Sacha;

votou em Sacha; Fernando votou em Sacha.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE A FAZENDA 16 EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: