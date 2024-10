Márcia Sensitiva faz previsão para saúde de Raquel Brito: 'Comprometida'

Procurada pela CARAS Brasil, Márcia Sensitiva fez uma previsão para o ano de Raquel Brito, ex-participante de A Fazenda 16

Márcia Fernandes (72), conhecida como Márcia Sensitiva, fez previsões para o ano de Raquel Brito (23), que foi desclassificada de A Fazenda 16 por questões médicas. Segundo a médium, a influenciadora terá um ano próspero para criar negócios, porém, deve prestar atenção em sua saúde.

" Raquel Brito está em um ano bom, não está em um ano ruim. Inclusive, se ela quiser montar um negócio, pode montar. A saúde dela está comprometida mesmo, é um ano difícil para a saúde, mas nada que com um tratamento não resolva", diz, em entrevista à CARAS Brasil.

Márcia acrescenta que o problema da irmã de Davi Brito (22), campeão do BBB 24, é ter que lidar com uma ansiedade fora do normal. "Esse ano é para cuidar da saúde, condições ela tem. Até o aniversário dela montar algo e a saúde, reforço, nada que tratamento não resolva."

A especialista também explica a origem destes traços da ex-peoa. "Ela é filha de São Jorge, guerreira ansiosíssima. Também é filha de Nossa Senhora Aparecida veio para essa vida para ter negócio próprio e dinheiro, esse é um princípio."

RAQUEL BRITO É DESCLASSIFICADA DE A FAZENDA 16

Raquel Brito foi desclassificada de A Fazenda 16 nesta segunda-feira, 7, após sentir uma forte dor torácica enquanto participada da Prova de Fogo no último domingo, 6. De acordo com o último boletim médico, ela estaria passando por exames para entender o que pode ter acontecido.

Em seu perfil oficial do Instagram, a equipe da ex-peoa compartilhou o vídeo do momento em que ela desiste da prova e é levada pela equipe médica. Nos comentários, fãs e internautas demonstraram apoio e preocupação com a influenciadora.

"Boa recuperação Raquel, você é uma guerreira", escreveu um. "Me deu um desespero assistindo esse momento, uma agonia… Que ela fique bem logo", desejou outra. "Essa cena cortou o meu coração", lamentou uma terceira.

