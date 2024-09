Ex-BBB Lucas Buda revela se vai torcer para ex, Camila, em 'A Fazenda 16'

Ex-participante do BBB 24, Lucas Buda reagiu a entrada de Camila Moura em 'A Fazenda 16' e revelou se irá acompanhá-la no reality

O nome de Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, ficou entre os assuntos mais comentados da web na segunda-feira, 16. Isso porque, sua ex-esposa, Camila Moura, foi oficialmente confirmada no elenco de 'A Fazenda 16', da Record TV.

Através de suas redes sociais, Lucas Buda revelou que passou a receber diversas perguntas dos internautas a respeito da participação de Camila no reality show rural. O ex-brother, então, decidiu romper o silêncio e falou sobre o assunto.

"Como está sendo para você saber que a Camila vai participar da Fazenda? Você vai torcer por ela?", questionou um seguidor de Lucas. Sem rodeios, ele ressaltou que está divorciado da influenciadora digital há algum tempo e, por isso, não faz sentido opinar a respeito da vida da nova peoa.

"Eu tenho uma relação muito transparente com vocês e como muitas pessoas perguntaram isso, vou responder para vocês ouvirem diretamente de mim. Não cabe a mim opinar sobre Camila entrar na Fazenda. Estamos separados há um tempo, estou seguindo minha vida, tentando ser feliz da minha forma e do meu jeito, e estou muito bem com isso", iniciou Lucas Buda.

Em seguida, o ex-BBB revelou que Camila Moura terá sua torcida, mas destacou que não acompanhará o programa da Record. "Torço, sim, por ela, vou torcer por ela, quero que ela seja feliz, que alcance os objetivos que foi buscar lá dentro [do reality], que consiga realizar. Mas eu não vou acompanhar, estou focado em produzir conteúdo", disse.

Por fim, Lucas Buda aproveitou o assunto para explicar ao público o motivo de ter recusado o convite para 'A Fazenda 16'. "Não fui porque tenho outros projetos, um deles é o mestrado. Ir para a Fazenda acarretaria em sair do mestrado. Pesei na balança e vi que não valia a pena abandonar [os estudos]", concluiu.

