A Fazenda 16: Confira a lista oficial de participantes da nova temporada

Saiba quem está na lista oficial de participantes de A Fazenda 16, da Record, que estreou nesta segunda-feira, 16

Na noite desta segunda-feira, o reality show A Fazenda 16 entrou no ar na Record! Sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu, a estreia da atração trouxe a lista completa de participantes da nova temporada. Confira abaixo!

A 16ª edição de A Fazenda começa com 20 peões na sede e outros 8 participantes no Paiol, sendo que apenas 4 deles vão subir para a sede após a votação do público.

Conheça os participantes de A Fazenda 16:

Camila Moura

A professora Camila Moura ficou conhecida na internet porque é a ex-mulher de Lucas Buda, do BBB 24. Durante o confinamento do ex-marido, ela pediu a separação ao vê-lo se aproximando de Giovanna Pitel. Com isso, ela ganhou fama e se tornou influenciadora digital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Moura ❤️‍🔥 (@camilamoura225)

Gilson de Oliveira

Gilson de Oliveira é personal trainer. Ele ficou famoso na internet há poucos meses ao ser apontado como pivô na separação de Gracyanne Barbosa e Belo. Ele teve um breve affair com a musa fitness durante a crise no relacionamento dela com o cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gilson de Oliveira (Gilsão) (@gilsao.oficial)

Flor Fernandez

A apresentadora Flor Fernandez é conhecida por participantes de programas do SBT. Ela foi jurada do Show De Calouros e também integrou o quadro Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos, e foi comentarista do Fofocalizando.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flor (@flortvsbt)

Babi Muniz

Babi Muniz é ex-Panicat do programa Pânico na Band, influenciadora digital e modelo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Babi Muniz 💋 (@babimu)

Zé Love

Zé Love é o apelido de José Eduardo Bischofe de Almeida. Ele é ex-jogador de futebol, sendo que jogou pelo Palmeiras, Santos e Fortaleza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé Love ❤️‍🔥 (@zelove9)

Sidney Sampaio

Sidney Sampaio é ator com longa carreira na TV brasileira, já tendo atuado em várias novelas da Globo e da Record. Em 2023, ele levou um grande susto ao cair do quinto andar de um prédio no Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sidney Sampaio (@sidneysampaiooficial)

Raquel Brito

Raquel Brito é irmã do ex-BBB Davi Brito, que foi o campeão do reality da Globo. Ela se tornou conhecida ao assumir o posto de assessora do irmão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Raquel Brito (@raquelbritoofc)

Larissa Tomásia

A influenciadora digital Larissa Tomásia já participou do Big Brother Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Tomásia (@larissatomasia)

Flora Cruz

Flora Cruz é influenciadora digital e filha do cantor Arlindo Cruz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flora Cruz (@floracruzoficial)

Fernando Presto

Fernando Presto é confeiteiro e ex-participante do MasterChef Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FERNANDO PRESTO 🧁 - A FAZENDA (@fernando_presto)

Luana Targino

Luana Targino é empresária, influenciadora digital e natural de Pernambuco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Targino 🌙 (@luanatarginno)

Juninho Bill

Ex-integrante do Trem da Alegria, Juninho Bill é cantor e compositor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juninho Bill (@juninhobill7777)

Sacha Bali

Sacha Bali é ator, diretor e roteirista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sacha Bali (@sachabali)

Zaac

Zaac é cantor e já cantou com Anitta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ZAAC 🎤 (@zaacoficial)

Fernanda Campos

Fernanda Campos é modelo e influencer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Campos (@feercamppos)

Gui Vieira

Gui Vieira é ator e já atuou em Chiquititas, do SBT.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝔾𝕦𝕚 𝕍𝕚𝕖𝕚𝕣𝕒 (@guivieirator)

Vanessa Carvalho

Vanessa Carvalho é influenciadora digital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VANESSA CARVALHO 👑 | A FAZENDA 16 (@euvanessa.carvalho)

Júlia Simoura

Júlia Simoura é atriz, cantora e baterista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julia Simoura 🪩 (@juliasimouraoficial)

Yuri Bonotto

Yuri Bonotto é ator e modelo. Ele já foi bombeiro no Programa Eliana, do SBT.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yuri Bonotto (@yuribonotto.oficial)

Suelen Gervasio

Suelen Gervasio é influenciadora digital e empresária.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sue 🎡 (@suelengervasio)

Saiba quem está no Paiol de A Fazenda 16:

Albert Bressan

Albert Bressan é marido de Adryana Ribeiro e ex-participante de Power Couple Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Albert Bressan (@albertbressan)

Gizelly Bicalho

Gizelly Bicalho é advogada e ex-participante do Big Brother Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gizelly Bicalho 🌪 (@gizellybicalho)

Cauê Fantin

Cauê Fantin é influenciador digital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caue Fantin (@cauefantin)

Geovanna Chagas

Geovanna Chagas é atriz, modelo e influenciadora digital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geovana Chagas (@chagasge)

Vivi Fernandes

Vivi Fernandes é atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vivi Fernandez (@vivifernandeez)

Gabi Rossi

Gabi Rossi é influenciadora digital e Miss Rondônia 2015.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GABRIELA ROSSI (@rossi_gabriela)

Michael Calasans

Michael Calasans é modelo e motorista de aplicativo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michael Calasans (@michael_calasans)

Vinicius D'Black

Vinicius D'Black é cantor.