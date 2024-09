Lucas Buda dá conselho para ex, Camila Moura, sobre A Fazenda: 'Não esqueça'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB Lucas Buda comenta a participação de sua ex-esposa, Camila Moura, na 16ª edição de A Fazenda

Camila Moura (30) foi a primeira participante confirmada para a 16ª edição de A Fazenda (Record). Com isso, diversos internautas ficaram curiosos em relação à opinião de Lucas Henrique (30), o Buda do BBB 24, e ex-marido da influenciadora, sobre a sua entrada no reality rural.

Procurado pela CARAS Brasil, o professor de educação física e capoeirista afirmou que não deseja nada além de sorte e sucesso na nova jornada da ex-esposa. "Eu diria para ela aproveitar cada segundo [de A Fazenda], porque uma experiência como essa se vive apenas uma vez", afirma .

Ele, que esteve no elenco do reality detentor da maior audiência da TV brasileira, também aproveitou para deixar um conselho para a nova peoa. "Não esqueça o propósito que a levou até lá. É importante porque reflete diretamente na vida aqui fora."

Focado em desenvolver sua carreira como influenciador e criador de conteúdo, o ex-participante do BBB afirma que não pretende assistir a nova edição —que tem previsão de estreia para a noite desta segunda-feira, 16, na Record.

"Tenho passado a maior parte do meu tempo em viagens, eventos, construindo roteiros, fazendo pesquisas e pensando em materiais para atender o meu público. Tem sido difícil acompanhar realities nessa rotina", afirma.

Camila Moura se tornou nacionalmente conhecida após terminar o casamento com Lucas Buda enquanto ele estava confinado no BBB 24. À época, o brother teve uma aproximação com Giovanna Pitel (24), colega de confinamento, e isso fez com que a professora de história se sentisse traída, anunciando assim o divórcio.

Atualmente, ela já acumula mais de 2,8 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, rede social em que anunciou a entrada no reality rural. "Pronta para viver a maior loucura da minha vida. Confesso que vai ser uma das mais especiais, pois estou mais que pronta para ser a protagonista da minha própria história", declarou.