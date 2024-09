Ex-BBB Davi critica atitude de peoa com Raquel Brito em 'A Fazenda 16'

Não gostou! O ex-BBB Davi saiu em defesa de Raquel Brito após atitude de uma participante contra sua irmã em 'A Fazenda 16'

Campeão do BBB 24, Davi Brito não esconde sua torcida para a irmã, Raquel Brito, em 'A Fazenda 16'. Na noite de terça-feira, 17, enquanto acompanhava o reality rural de casa, o jovem fez questão de dividir com o público sua opinião sobre os primeiros dias do confinamento.

Por meio de uma live no Instagram, Davi comentou as escolhas da Prova do Fazendeiro. Um detalhe, no entanto, não agradou o ex-brother. Isso porque, a participante Camila Moura trocou Raquel por outro colega durante a dinâmica do jogo.

Sem papas na língua, ele criticou a atitude da ex-esposa de Lucas Buda. "Como é que Camila pega, coloca a Raquel no pódio dela, e troca? Está errado. Estou comentando o reality. Então, para mim, isso aí já não gostei", iniciou o ex-BBB.

"Falou que [Raquel] ia ser o pódio [dela] e agora já está agindo totalmente diferente. Emocionalismo. Então, é na lata. Se cair [na Roça], eu vou votar para meter o pé. Vou torcer, essa Fazenda eu vou torcer", completou Davi Brito.

Mais cedo, o ex-participante do BBB 24 parabenizou Raquel Brito pela nova fase em sua vida. Davi compartilhou o vídeo oficial da irmã anunciando sua entrada em 'A Fazenda 16' e comentou: "Parabéns, mana, vai com tudo".

Elisangela Brito, mãe dos jovens, também reagiu à novidade. "Deus te abençoe", escreveu ela. Vale lembrar que, na publicação deixada por Raquel antes do confinamento, a peoa ressaltou o quanto está feliz com a oportunidade e destacou que gostaria de mostrar ao público suas 'imperfeições e virtudes'.

A Fazenda: Raquel Brito revela estratégia de jogo

Confinada em A Fazenda 16, da Record, Raquel Brito, que é irmã do ex-BBB Davi Brito, revelou qual é a sua estratégia de jogo. Em uma conversa com os outros peões, ela respondeu se vai se atrelar à fama do irmão milionário ao longo do reality.

O assunto surgiu quando Camila Moura perguntou para ela: “Você não acha que as pessoas têm muito medo da torcida do Davi?”. Então, Raquel disse: “Na verdade, o medo de me botarem na Roça é que, quem eu pedir, eles vão partir para cima”. Logo depois, Camila declarou: “O Davi tem uma torcida muito grande”.

Em outro trecho da conversa, Camila opinou sobre os votos na roça de A Fazenda