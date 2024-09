A Fazenda: Raquel Brito revela estratégia de jogo: ‘O medo’

Irmã do ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito surpreende ao revelar se pode ter estratégia de jogo atrelada ao irmão milionário. Saiba o que ela disse

Confinada em A Fazenda 16, da Record, Raquel Brito, que é irmã do ex-BBB Davi Brito, revelou qual é a sua estratégia de jogo. Em uma conversa com os outros peões, ela respondeu se vai se atrelar à fama do irmão milionário ao longo do reality.

O assunto surgiu quando Camila Moura perguntou para ela: “Você não acha que as pessoas têm muito medo da torcida do Davi?”. Então, Raquel disse: “Na verdade, o medo de me botarem na Roça é que, quem eu pedir, eles vão partir para cima”. Logo depois, Camila declarou: “O Davi tem uma torcida muito grande”.

Em outro trecho da conversa, Camila opinou sobre os votos na roça de A Fazenda. “Acho muito feio mulher ficar votando em mulher de graça. Muito feio. Não tem necessidade da gente se votar na casa, enquanto tem homem fazendo nada na casa e é ‘o jogador’. Eles me menosprezam muito. Na cabeça deles, eu não estou fazendo nada. O Sacha veio me dar um toque porque eu não converso com os outros”, desabafou.

A estreia do reality show A Fazenda 16 aconteceu na segunda-feira, 16. A nova temporada é comandada por Adriane Galisteu.

Irmã de Davi Brito surpreende com resposta sobre fortuna do ex-BBB

Recentemente, Raquel Brito, irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, usou as redes sociais para interagir com seus seguidores. Ela abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e foi questionada sobre a fortuna de seu irmão.

"O dinheiro do Davi já acabou?", questionou uma seguidora de Raquel Brito. Em resposta, ela compartilhou uma foto revirando os olhos e disse: "Essa pergunta só corresponde a Davi e ao banco central, fora isso não é da conta de ninguém".